CCA nu s-a complicat! Istvan Kovacs, delegat la Dinamo - Universitatea Craiova - Antena Sport

Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al rundei cu numărul 26 din Liga 1, ambele formații fiind în formă maximă înaintea duelului de pe Arena Națională.
Comisia Centrală a Arbitrilor nu s-a mai complicat după scandalul de la partida tur și l-a delegat la acest joc pe centralul Istvan Kovacs, cel mai experimentat arbitru român.
Istvan Kovacs va conduce Dinamo – Universitatea Craiova
Dinamo – Universitatea Craiova va fi meciul de referință al rundei cu numărul 26 din Liga 1, acestea fiind două dintre cele mai în formă echipe din acest sezon.
„Câinii” lui Zeljko Kopic vin după succesul fantastic pe terenul Farului, în timp ce oltenii s-au impus la limită în fața celor de la Oțelul Galați. Disputa va fi arbitrată de Istvan Kovacs, anunță gsp.ro.
Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din tur, s-a încheiat la egalitate, 2-2, însă ambele formații s-au plâns din cauza arbitrajului. În urma unei intervenții din camera VAR, Bancu a fost eliminat de Adrian Cojocaru, după ce l-a lovit pe Armstrong.
- “Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
- Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
- Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
- Iftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
- Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”