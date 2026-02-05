CCA nu s-a complicat! Istvan Kovacs, delegat la Dinamo - Universitatea Craiova - Antena Sport

Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al rundei cu numărul 26 din Liga 1, ambele formații fiind în formă maximă înaintea duelului de pe Arena Națională.

Comisia Centrală a Arbitrilor nu s-a mai complicat după scandalul de la partida tur și l-a delegat la acest joc pe centralul Istvan Kovacs, cel mai experimentat arbitru român.

Istvan Kovacs va conduce Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo – Universitatea Craiova va fi meciul de referință al rundei cu numărul 26 din Liga 1, acestea fiind două dintre cele mai în formă echipe din acest sezon.

„Câinii” lui Zeljko Kopic vin după succesul fantastic pe terenul Farului, în timp ce oltenii s-au impus la limită în fața celor de la Oțelul Galați. Disputa va fi arbitrată de Istvan Kovacs, anunță gsp.ro.

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din tur, s-a încheiat la egalitate, 2-2, însă ambele formații s-au plâns din cauza arbitrajului. În urma unei intervenții din camera VAR, Bancu a fost eliminat de Adrian Cojocaru, după ce l-a lovit pe Armstrong.