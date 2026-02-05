CCA nu s-a complicat! Istvan Kovacs, delegat la Dinamo - Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
CCA nu s-a complicat! Istvan Kovacs, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 22:10

Istvan Kovacs / SPORT PICTURES

Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al rundei cu numărul 26 din Liga 1, ambele formații fiind în formă maximă înaintea duelului de pe Arena Națională.

Comisia Centrală a Arbitrilor nu s-a mai complicat după scandalul de la partida tur și l-a delegat la acest joc pe centralul Istvan Kovacs, cel mai experimentat arbitru român.

Istvan Kovacs va conduce Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo – Universitatea Craiova va fi meciul de referință al rundei cu numărul 26 din Liga 1, acestea fiind două dintre cele mai în formă echipe din acest sezon.

„Câinii” lui Zeljko Kopic vin după succesul fantastic pe terenul Farului, în timp ce oltenii s-au impus la limită în fața celor de la Oțelul Galați. Disputa va fi arbitrată de Istvan Kovacs, anunță gsp.ro.

Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din tur, s-a încheiat la egalitate, 2-2, însă ambele formații s-au plâns din cauza arbitrajului. În urma unei intervenții din camera VAR, Bancu a fost eliminat de Adrian Cojocaru, după ce l-a lovit pe Armstrong.

1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 3 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala 6 “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
