Spectacol sud-american la U Cluj – Rapid! Suporterii „șepcilor roșii” au făcut show din primul minut

Moment special pregătit de suporterii Universității Cluj în startul partidei cu Rapid București, din cadrul etapei a opta de play-off. Fanii „șepcilor roșii” au făcut spectacol, iar disputa a fost întreruptă pentru câteva zeci de secunde.
Prima repriză a acestui joc a adus și deschiderea scorului. Gazdele au preluat conducerea în minutul 17, după reușita lui Dorin Codrea.
Spectacol făcut de fanii U pe Cluj Arena
Universitatea Cluj are parte de un sezon istoric pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind în luptă directă cu Universitatea Craiova pentru cele mai importante trofee din fotbalul intern.
„Șepcile roșii” se pot apropia la un punct de olteni și urmează să joace și finala Cupei României, tot contra grupării din Bănie. În startul meciului cu Rapid, suporterii și-au arătat încă o dată dragostea și pasiunea.
Imediat după fluierul de start, mii de suluri de hârtie au fost aruncate din tribunele Cluj Arena, meciul fiind întrerupt pentru câteva zeci de secunde.
- U Cluj – Rapid 1-0. „Șepcile roșii” continuă să viseze la titlu
- Oțelul – Farul 3-2. Constănțenii pot pica pe loc de baraj la finalul rundei
- Adrian Porumboiu a pus tunurile pe CCA! Singurul arbitru lăudat din Liga 1: „Își vede de treabă”
- Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS”
- Panică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești