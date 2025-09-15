Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda - FCSB 1-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1

Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1

Publicat: 15 septembrie 2025, 8:48

Comentarii
Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1

Vlad Chiricheş, în timpul meciului Csikszereda - FCSB 1-1 - Sport Pictures

Vlad Chiricheş a luat o decizie neaşteptată imediat după Csikszereda – FCSB 1-1, meci în care a fost trimis pe teren în ultimele 20 de minute, evoluţia sa fiind una bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă Gigi Becali anunţase că nu se va mai baza pe serviciile fundaşului de 35 de ani, fostul căpitan al naţionalei a fost pus până la urmă pe lista pentru Liga 1 şi a şi prins minute la prima etapă disputată.

Vlad Chiricheş a refuzat să vină la flash-interviu

Totuşi, fundaşul cotat la 300.000 de euro cu 13 meciuri adunate în acest sezon nu a vrut să se expună după încă un meci ratat al campioanei en-titre şi a refuzat să apară în faţa presei la finalul partidei care o aduce pe FCSB dueluri consecutive fără victorie în Liga 1.

Chiar dacă fusese cerut la flash-interviu, Chiricheş a refuzat să vină în faţa microfonului. Cel mai probabil, Chiri a vrut să evite întrebările legate de viitorul său, unul despre care nu a vorbit încă după ce a fost “sacrificat” în mai multe rânduri de patronul roş-albaştrilor.

Becali l-a scos de pe teren după numai 29 de minute în meciul cu CFR Cluj, unul în care a fost vinovat la golul de 1-0 înscris de Djokovic, cel care se afla chiar în marcajul fundaşului de la FCSB.

Reclamă
Reclamă

Atunci, Becali tuna după meci şi anunţa că Vlad nu va mai evolua deloc pentru FCSB, nici în campionat, nici în Europa League. Omul cu banii de la club s-a ţinut de cuvânt doar pe jumătate, iar Chiri va fi folosit doar în competiţia internă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
11:54
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”
11:19
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
10:46
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor
10:36
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia
10:16
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
9:46
VIDEOAngel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 5 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român 6 “Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena