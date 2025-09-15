Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda - FCSB 1-1 - Antena Sport

Vlad Chiricheş a luat o decizie neaşteptată imediat după Csikszereda – FCSB 1-1, meci în care a fost trimis pe teren în ultimele 20 de minute, evoluţia sa fiind una bună.

Chiar dacă Gigi Becali anunţase că nu se va mai baza pe serviciile fundaşului de 35 de ani, fostul căpitan al naţionalei a fost pus până la urmă pe lista pentru Liga 1 şi a şi prins minute la prima etapă disputată.

Vlad Chiricheş a refuzat să vină la flash-interviu

Totuşi, fundaşul cotat la 300.000 de euro cu 13 meciuri adunate în acest sezon nu a vrut să se expună după încă un meci ratat al campioanei en-titre şi a refuzat să apară în faţa presei la finalul partidei care o aduce pe FCSB dueluri consecutive fără victorie în Liga 1.

Chiar dacă fusese cerut la flash-interviu, Chiricheş a refuzat să vină în faţa microfonului. Cel mai probabil, Chiri a vrut să evite întrebările legate de viitorul său, unul despre care nu a vorbit încă după ce a fost “sacrificat” în mai multe rânduri de patronul roş-albaştrilor.

Becali l-a scos de pe teren după numai 29 de minute în meciul cu CFR Cluj, unul în care a fost vinovat la golul de 1-0 înscris de Djokovic, cel care se afla chiar în marcajul fundaşului de la FCSB.