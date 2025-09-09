Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare la FCSB, în privinţa lui Vlad Chiricheş. Patronul campioanei l-a “iertat” pe veteranul de 35 de ani şi l-a păstrat în lot pentru meciurile de campionat.

FCSB a trimis lista de jucători la LPF, iar numele lui Vlad Chiricheş apare pe ea. Fundaşul intrase în dizgraţiile lui Gigi Becali, după gafa comisă în ultimul meci disputat, remiza cu CFR Cluj, scor 2-2.

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare: Vlad Chiricheş, pe lista de Liga 1

Iniţial, Gigi Becali s-a declarat dispus să-i ofere lui Vlad Chiricheş un post în conducerea clubului, după ce era decis să-l scoată definitiv din lot. Patronul campioanei s-a răzgândit însă şi pe ultima sută de metri, “Chiri” a fost trecut pe lista de campionat trimisă la LPF, notează golazo.ro.

Oficialii campioanei au decis să nu-l treacă pe această listă pe Joyskim Dawa. Fundaşul central este accidentat din primăvară, fiind aşteptat să revină în lot în următoarea perioadă.

Totodată, cei din conducerea clubului roş-albastru au decis că o astfel de despărţire de Vlad Chiricheş nu ar fi fost corectă, ţinând cont de experienţa şi importanţa sa la formaţia campioană.