Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB

Publicat: 9 septembrie 2025, 12:29

Gigi Becali şi Vlad Chiricheş/ Profimedia

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare la FCSB, în privinţa lui Vlad Chiricheş. Patronul campioanei l-a “iertat” pe veteranul de 35 de ani şi l-a păstrat în lot pentru meciurile de campionat.

FCSB a trimis lista de jucători la LPF, iar numele lui Vlad Chiricheş apare pe ea. Fundaşul intrase în dizgraţiile lui Gigi Becali, după gafa comisă în ultimul meci disputat, remiza cu CFR Cluj, scor 2-2.

Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare: Vlad Chiricheş, pe lista de Liga 1

Iniţial, Gigi Becali s-a declarat dispus să-i ofere lui Vlad Chiricheş un post în conducerea clubului, după ce era decis să-l scoată definitiv din lot. Patronul campioanei s-a răzgândit însă şi pe ultima sută de metri, “Chiri” a fost trecut pe lista de campionat trimisă la LPF, notează golazo.ro.

Oficialii campioanei au decis să nu-l treacă pe această listă pe Joyskim Dawa. Fundaşul central este accidentat din primăvară, fiind aşteptat să revină în lot în următoarea perioadă.

Totodată, cei din conducerea clubului roş-albastru au decis că o astfel de despărţire de Vlad Chiricheş nu ar fi fost corectă, ţinând cont de experienţa şi importanţa sa la formaţia campioană.

Totuşi, Vlad Chiricheş nu a fost trecut pe lista de Europa League. FCSB va disputa primul meci din grupa principală pe 25 septembrie, atunci când se va deplasa pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după ce şi-a încheiat contractul cu Cremonese. Fundaşul ajuns la 35 de ani a fost jucător de bază al campioanei în stagiunea precedentă, în care roş-albaştrii au reuşit să cucerească titlul. În acest sezon, “Chiri” a bifat 12 meciuri la FCSB, în toate competiţiile.

Lista de Liga 1 a FCSB-ului: 

Misterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşăMisterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşă
Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima, Alexandru Popa

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Andrei Dăncuș, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic, Ionuț Cercel

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam, Alexandru Stoian

Vlad Chiricheş l-a scos din minţi pe Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute.

“Interzice legea sau regulamentul să iasă Chiricheş. Nu este lipsă de respect. Respectul e că la 37 de ani i-am prelungit contractul şi rămâne în club. Echipa nu trebuie să piardă ca să respecte un jucător.

Nu greşeala de la gol l-a scos de pe teren. Nu mai juca nimic. De ce să fie deranjat? A fost foarte civilizat. A zâmbit, normal că nu îi place. Şi dacă era deranjat, ce mă interesează pe mine că se superă un jucător? Eu o să îi propună să rămână în club. Nu are rost să rămână în lot. Avem nevoie noi de jucători

Eşti fundaş central, ai jucat. Trebuie să sară la cap. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are putere, nu mai are încredere în el. Avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viaţa pe teren…”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

