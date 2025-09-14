Csikszereda - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul Csikszereda – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.

Campioana României se află într-o situație dificilă în campionat. După 8 etape disputate, FCSB este pe locul 14, cu doar 6 puncte obținute. Astfel, elevii lui Elias Charalambous nu își mai permit pași greșiți în competiția internă.

LIVE TEXT | Csikszereda – FCSB (21:00)

Csikszereda, ultima clasată din Liga 1, primește vizita celor de la FCSB după un egal cu Oțelul Galați. Cu scorul de 1-1 s-a încheiat partida din etapa a 8-a.

De cealaltă parte, echipa lui Elias Charalambous s-a deplasat la Miercurea Ciuc după un egal cu CFR Cluj, scor 2-2.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul de la FCSB a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă. Adrian Șut și Risto Radunovic sunt accidentați și nu au făcut deplasarea la Miercurea Ciuc, în timp ce Mihai Popescu este suspendat.