Csikszereda - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile - Antena Sport

Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 9:44

Sport Pictures

Meciul Csikszereda – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.

Campioana României se află într-o situație dificilă în campionat. După 8 etape disputate, FCSB este pe locul 14, cu doar 6 puncte obținute. Astfel, elevii lui Elias Charalambous nu își mai permit pași greșiți în competiția internă.

LIVE TEXT | Csikszereda – FCSB (21:00)

Csikszereda, ultima clasată din Liga 1, primește vizita celor de la FCSB după un egal cu Oțelul Galați. Cu scorul de 1-1 s-a încheiat partida din etapa a 8-a.

De cealaltă parte, echipa lui Elias Charalambous s-a deplasat la Miercurea Ciuc după un egal cu CFR Cluj, scor 2-2.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul de la FCSB a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă. Adrian Șut și Risto Radunovic sunt accidentați și nu au făcut deplasarea la Miercurea Ciuc, în timp ce Mihai Popescu este suspendat.

„Pentru noi, aceste două săptămâni au fost foarte importante pentru că jucătorii au avut câteva zile de odihnă și am putut lucra atât fizic, cât și tactic.

Au fost două săptămâni bune. Am avut si câțiva jucători la națională, care nu au fost cu noi, dar acum toți au revenit.

Din păcate, s-a accidentat Adrian Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat.

Orice meci din România este greu, Csikszereda este un adversar dificil chiar dacă se află la coada clasamentului. Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot deoarece avem nevoie de puncte pentru a urca în clasament.

Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul partidei, e foarte important pentru noi, deoarece timpul trece, iar noi trebuie să revenim sus în clasament. Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu, de asta trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Csikszereda – FCSB, echipele probabile

Csikszereda: Pap – Ferenczi, Palmeș, Hegedus, Gal – Szilagy, Paszka – Szalay, Szabo, Anderson – Dolny

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Crețu – Lixandru, Chiricheș – Cisotti, Tănase, Toma – Thiam

