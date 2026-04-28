Ce cotă a ajuns să aibă Universitatea Craiova pentru câştigarea titlului în Liga 1

Universitatea Craiova a făcut un pas extrem de important spre primul titlu care ar putea ajunge în Oltenia după 35 de ani. Echipa lui Coelho s-a impus cu 1-0 la Mioveni, cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După acest succes, Craiova este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.

Craiova are cotă 1.50 pentru câştigarea titlului din Liga 1

Astfel că, cu doar patru etape rămase de disputat din play-off, bookmakerii o consideră favorită certă la cucerirea titlului din Liga 1. Craiova are o cotă de 1.50 pentru a ridica trofeul.

Principalele ei urmăritoare, U Cluj şi CFR Cluj, au aceeaşi cotă, 4.25. Ultimele trei echipe din play-off sunt considerate doar cu şanse teoretice. Dinamo are cotă 90.00, Rapid are o cotă de 350.00, iar FC Argeş are cotă 5.000.

Înainte de debutul play-off-ului, Craiova avea cotă 3.00 la adjudecarea titlului, fiind urmată la acest capitol de Rapid (4.50), Dinamo (5.00), CFR Cluj (5.00), U Cluj (10.00) şi FC Argeş (50.00).