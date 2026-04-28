Ce cotă a ajuns să aibă Universitatea Craiova pentru câştigarea titlului în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 28 aprilie 2026, 7:33

Ce cotă a ajuns să aibă Universitatea Craiova pentru câştigarea titlului în Liga 1

Jucătorii Universităţii Craiova sărbătoresc victoria cu FC Argeş, 1-0 - Sport Pictures

Universitatea Craiova a făcut un pas extrem de important spre primul titlu care ar putea ajunge în Oltenia după 35 de ani. Echipa lui Coelho s-a impus cu 1-0 la Mioveni, cu FC Argeş.

După acest succes, Craiova este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.

Craiova are cotă 1.50 pentru câştigarea titlului din Liga 1

Astfel că, cu doar patru etape rămase de disputat din play-off, bookmakerii o consideră favorită certă la cucerirea titlului din Liga 1. Craiova are o cotă de 1.50 pentru a ridica trofeul.

Principalele ei urmăritoare, U Cluj şi CFR Cluj, au aceeaşi cotă, 4.25. Ultimele trei echipe din play-off sunt considerate doar cu şanse teoretice. Dinamo are cotă 90.00, Rapid are o cotă de 350.00, iar FC Argeş are cotă 5.000.

Înainte de debutul play-off-ului, Craiova avea cotă 3.00 la adjudecarea titlului, fiind urmată la acest capitol de Rapid (4.50), Dinamo (5.00), CFR Cluj (5.00), U Cluj (10.00) şi FC Argeş (50.00).

“Ne concentrăm pe meciul cu Dinamo, obiectivul este să obținem puncte. Ca antrenor, de când am venit aici, nu mă gândesc decât la meciul următor. E cel mai bun mod de a menține concentrarea”, a spus Filipe Coelho, după meciul de la Mioveni.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Observator
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
Fanatik.ro
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
10:35

Andrei Nicolescu a numit sezonul în care Dinamo va câştiga titlul: “Asta e proiecţia noastră”
10:09

Cristi Chivu pregăteşte o lovitură! Inter vrea să transfere de la rivala Juventus
10:04

Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
9:53

Şefii de la Rapid, în “şedinţă” după dezastrul din play-off: “Jumătate din echipă a plâns”
9:45

Vincent Kompany s-a amuzat înainte de PSG – Bayern, după ce a auzit ce a putut face Jose Mourinho: “Nu încap în coşul de rufe”
9:38

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul. Adversare “de foc”
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 3 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo! 4 „Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj 5 Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB 6 Ce s-a putut auzi din vestiarul Universităţii Craiova în timp ce Adrian Rus era la interviu! Scandări oribile
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”