Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3: “Mă pup cu Rădoi, dar aş vrea să îl mănânc”

Flavius Stoican a debutat cu o înfrângere pe banca celor de la Farul Constanţa. Primul meci cu Stoican principal a fost împotriva FCSB-ului, care s-a impus luni seară, la Ovidiu, cu 3-2.
Stoican a făcut spectacol la conferinţa de presă de la finalul partidei. Nemulţumit de modul în care jucătorii săi au acţionat în unele momente ale partidei, noul antrenor de la Farul a încercat să îşi motiveze jucătorii printr-un discurs inedit.
Flavius Stoican, după Farul – FCSB 2-3: “E război, ne transformăm”
Stoican a vorbit despre atitudinea jucătorilor săi care ar trebui să fie mult mai războinică, păstrând însă limitele fair-play-ului:
“Nu vreau să mă plâng și nici nu vreau să-i cocoloșesc sau noi să-i cocoloșim (n.r. pe jucători). Eu îi iubesc din sufletul meu și știu că băieții o să scoată echipa din situația asta. Băieții ăștia nu sunt nepăsători. Trebuie să trezești ceva în ei. Și nu o să schimb eu absolut nimic, ei o să se schimbe.
O să se trezească în sufletul lor, au conștiință și sunt convins că nu sunt fliu-fliu. Îi văd că suferă. Dar trebuie să se trezească. Că oamenii ăia de acolo (n.r. de la FCSB), chiar dacă noi înainte de meci ne salutăm… Bă oameni buni, dar oamenii ăștia au venit să ne ia bucuria noastră. Păi, e război, ne transformăm.
Eu mă duc, mă pup cu Rădoi, dar aș vrea să-l mănânc. Vă spun din inima mea. E fratele meu. Când începe meciul, ne transformăm. Vreau când intrăm pe teren să mâncăm din oameni. Între ghilimele, că nu vreau acum să îi lovim, să le rupem gâtul.
Deci principalul vinovat sunt eu, nu ei (n.r. jucătorii). Că eu trebuie să le transmit răutatea asta. Să trezesc asta în ei”, a declarat Flavius Stoican, la conferinţa de presă.
- Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”
- Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!
- Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”
- E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
- Transfer oficial la Universitatea Craiova: “Bun venit la Știința”