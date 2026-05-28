Dan Petrescu, “favorit” să preia CFR Cluj. Neluţu Varga: “Cu Edi Iordănescu suntem în stand-by”

Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj, iar Neluţu Varga caută antrenor. Negocierile cu Edi Iordănescu au intrat în impas, iar omul de afaceri a anunţat că Dan Petrescu este acum primul antrenor pe care îl vrea.
Neluţu Varga a vorbit despre situaţia antrenorului de la CFR Cluj.
“În cazul în care Petrescu e apt, el e favoritul. Dacă nu e apt, ne gândim la următorul. Cu Edi suntem în stand-by, fiecare avem de rezolvat ceva probleme. Dacă le rezolvăm, lucrurile merg înainte. Deocamdată nu facem mai multe declaraţii.”, a declarat Varga, citat de Prima Sport.
Dan Petrescu a confirmat că se simte bine și că este pregătit să revină în activitate în maximum o lună sau două, după ce a rezolvat problemele medicale din cauza cărora luase o pauză.
Mihai Stoica a dat recent şi el veşti bune despre starea de sănătate a lui Petrescu. “Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu. Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a spus Stoica.
Dan Petrescu a plecat ultima dată de la CFR Cluj în august 2025, când a demisionat în urma unei înfrângeri severe în cupele europene (2-7 cu BK Häcken).
