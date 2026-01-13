Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” - Antena Sport

Universitatea Craiova întârzie să facă transferuri în această iarnă, iar Filipe Coelho anunţă că va da credit şi tinerilor. Iar în cantonament au fost în această iarnă nu mai puţin de 8 jucători de perspectivă, anunţă 3minute.net. Este vorba de Alexandru Glodean, Darius Fălcușan, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Munean, Florin Gașpăr şi Sebastian Șerban. Tehnicianul Filipe Coelho le dă garanţii că vor avea şi ei şansa lor.

„O să vă spun, până la urmă. Cred că ar trebui să aveți grijă mai mult de jucătorii români. Sunt foarte buni și au un potențial uriaș, însă unii oameni nu fac asta, nu oferă sprijin copiilor și nu le acceptă greșelile. Campionatul este foarte, foarte bun. Nu vorbesc despre echipa mea sau altă echipă, însă este nevoie de mai mult sprijin! Campionatul este extraordinar, jucătorii sunt foarte, foarte buni, au mult potențial, însă simt uneori, din exterior, că se pune mult prea multă presiune pe jucători.

Cred că merită mai mult respect. Este important să respectați mai mult jucătorii, ei sunt cei mai importanți în fotbal! Uneori scriem și spunem lucruri și nu putem uita că nu sunt doar jucători, sunt oameni. Au familii, au copii și cred că uneori nu le este ușor să citească și să accepte unele lucruri. Este opinia mea, poate că după acest interviu unii pot să nu fie de acord, iar acest lucru este OK, însă e important să realizăm asta. Trebuie să avem grijă de jucători. Ei sunt cei mai importanți”, a spus Filipe Coelho, conform GSP.