Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru

Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 16:19

Comentarii
Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru

Jucătorii celor de la Pafos / Profimedia

Filipe Coelho era unul dintre favoriții conducerii lui Pafos pentru a-l înlocui pe antrenorul care a părăsit echipa, iar clubul care evoluează în UEFA Champions League a luat decizia finală în privința aceasta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, ciprioții au prezentat noul antrenor al echipei, este vorba despre Albert Celades, cu istoric la Real Madrid și Valencia. Acesta nu a mai antrenat din iunie 2020.

Albert Celades, noul antrenor de la Pafos

Pafos era în căutarea unui antrenor după despărțirea de Juan Carlos Carcedo, iar Filipe Coelho era unul dintre favoriții conducerii, acesta impresionând deja prin deciziile sale de la Universitatea Craiova.

În cele din urmă, aceștia l-au ales pe Albert Celades, fost fotbalist la Real Madrid și Barcelona. Acesta a antrenat ultima oară Valencia, de unde a fost demis în iunie 2020.

„Pafos FC anunță recrutarea lui Albert Celades.
Albert Celades preia conducerea tehnică a echipei pe un contract până în 2027, cu opțiunea de reînnoire.
Îi urăm bun venit lui Albert în familia Pafos FC”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

v

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
18:12
Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş
18:11
Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
17:59
De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank
17:45
FCSB – Beșiktaș 1-2. Campioana a deschis scorul prin Thiam, dar a fost întoarsă de turci
17:34
Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB
17:21
Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”