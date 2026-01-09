Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru - Antena Sport

Filipe Coelho era unul dintre favoriții conducerii lui Pafos pentru a-l înlocui pe antrenorul care a părăsit echipa, iar clubul care evoluează în UEFA Champions League a luat decizia finală în privința aceasta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, ciprioții au prezentat noul antrenor al echipei, este vorba despre Albert Celades, cu istoric la Real Madrid și Valencia. Acesta nu a mai antrenat din iunie 2020.

Albert Celades, noul antrenor de la Pafos

Pafos era în căutarea unui antrenor după despărțirea de Juan Carlos Carcedo, iar Filipe Coelho era unul dintre favoriții conducerii, acesta impresionând deja prin deciziile sale de la Universitatea Craiova.

În cele din urmă, aceștia l-au ales pe Albert Celades, fost fotbalist la Real Madrid și Barcelona. Acesta a antrenat ultima oară Valencia, de unde a fost demis în iunie 2020.

„Pafos FC anunță recrutarea lui Albert Celades.

Albert Celades preia conducerea tehnică a echipei pe un contract până în 2027, cu opțiunea de reînnoire.

Îi urăm bun venit lui Albert în familia Pafos FC”, se arată în comunicatul oficial al clubului. v