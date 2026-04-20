Ce le-a spus Mirel Rădoi jucătorilor în vestiar, dezvăluirea lui Tănase: “Probabil așa i-a venit”

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a marcat unul dintre golurile bucureştenilor şi a fost lăudat de patronul Gigi Becali. La final de partidă, fotbalistul a dat câteva detalii din vestiar. Ce mesaj a avut Mirel Rădoi, după ce s-a spus că va pleca de la echipă.

”A fost o partidă pe care am controlat-o cap-coadă. A venit acel gol al lor din prima repriză. La pauză am discutat și eram încrezători că putem întoarce. Am jucat un fotbal ofensiv și Dumnezeu ne-a răsplătit.

Mai e până la barajul pentru Conference. Sperăm ca la ora jocului să fim într-o formă bună, sănătoși. Cu siguranță vom face un meci mare.

(n.r. ce știți de Mirel Rădoi, ce ați discutat?) Ni s-a transmis ’Felicitări!’. A mai vorbit Mister (n.r. Rădoi) puțin, dar nu a zis că va pleca. A spus ’baftă’, dar acum să spună dânsul. Probabil așa i-a venit. Vedem, nu a anunțat nimic”, a spus Tănase, după meci, pentru Digi Sport.