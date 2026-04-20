Ce le-a spus Mirel Rădoi jucătorilor în vestiar, dezvăluirea lui Tănase: “Probabil așa i-a venit”

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 23:33

Florin Tănase şi Juri Cisotti / Sport Pictures

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.

Florin Tănase a marcat unul dintre golurile bucureştenilor şi a fost lăudat de patronul Gigi Becali. La final de partidă, fotbalistul a dat câteva detalii din vestiar. Ce mesaj a avut Mirel Rădoi, după ce s-a spus că va pleca de la echipă.

”A fost o partidă pe care am controlat-o cap-coadă. A venit acel gol al lor din prima repriză. La pauză am discutat și eram încrezători că putem întoarce. Am jucat un fotbal ofensiv și Dumnezeu ne-a răsplătit.

Mai e până la barajul pentru Conference. Sperăm ca la ora jocului să fim într-o formă bună, sănătoși. Cu siguranță vom face un meci mare.

(n.r. ce știți de Mirel Rădoi, ce ați discutat?) Ni s-a transmis ’Felicitări!’. A mai vorbit Mister (n.r. Rădoi) puțin, dar nu a zis că va pleca. A spus ’baftă’, dar acum să spună dânsul. Probabil așa i-a venit. Vedem, nu a anunțat nimic”, a spus Tănase, după meci, pentru Digi Sport.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român”
“Frate, vezi că arde baraca!” Stoican şi-a avertizat jucătorii după eşecul cu FCSB
Vlad Chiricheş, răspuns acid pentru Gigi Becali: „Poate să mă dea afară!”. Ce a spus de retragere
Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”
Ștefan Târnovanu și-a făcut autocritica după greșelile din meciul cu Farul. Ce le-a transmis Mirel Rădoi în vestiar
Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu: “Golurile au fost ale lui. A zis să-şi bage mingea în poartă”
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 3 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj