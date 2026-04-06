Ce lovitură pentru FCSB! Daniel Bîrligea, OUT până la finalul sezonului

FCSB a primit o adevărată lovitură! Daniel Bîrligea va rata tot restul sezonului, după accidentarea suferită la echipa naţională, pentru care a evoluat 87 de minute în Turcia şi 45 de minute în Slovacia.

Atacantul de 25 de ani cotat la 4.5 milioane de euro a acuzat dureri musculare după revenirea de la echipa naţională, în urma meciurilor cu Turcia şi Slovacia.

După ce a fost menajat pentru partida cu FC Botoşani, 2-3, lui Bîrligea i s-a făcut un RMN şi rezultatul a venit luni. Conform fanatik.ro, internaţionalul nostru va sta departe de gazon în următoarele două luni.

Astfel, el va rata tot restul sezonului, unul în care FCSB luptă pentru barajul pentru Conference League, în care va ajunge dacă termină pe unul dintre primele două locuri din play-out.

Vestea este una rea pentru Mirel Rădoi, dacă ţinem cont că Bîrligea a marcat 13 goluri şi a oferit 6 pase decisive în toate competiţiile acestui sezon.