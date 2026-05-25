Românul devenit campion în Ungaria s-a transferat! Cu ce echipă a bătut palma

Campionatul Ungariei a produs una dintre cele mai mari surprize ale sezonului, după ce Gyor a reușit să cucerească titlul în fața favoritei Ferencvaroș. Din lotul noii campioane au făcut parte și mai mulți jucători români, printre care și fundașul central Deian Boldor.
Ajuns la 31 de ani, fostul jucător crescut de AS Roma este pregătit pentru o nouă provocare în carieră. Potrivit Fanatik.ro, Boldor a semnat cu Budapest Honved, una dintre rivalele din campionatul Ungariei.
Înțelegerea dintre fundașul român și formația maghiară va fi valabilă pentru următorii doi ani, iar transferul a fost intermediat de impresarul Marius Avram.
Din 2023 până în prezent, fundașul a bifat 56 de apariții în tricoul lui Gyor, perioadă în care a înscris de patru ori și a oferit patru pase decisive.
