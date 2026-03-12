"Neseriozitate la pătrat". Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB: "N-aş fi făcut niciodată asta" - Antena Sport

Închide meniul
"Neseriozitate la pătrat". Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB: "N-aş fi făcut niciodată asta"

Home | Fotbal | Liga 1 | “Neseriozitate la pătrat”. Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB: “N-aş fi făcut niciodată asta”

“Neseriozitate la pătrat”. Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB: “N-aş fi făcut niciodată asta”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 11:30

Neseriozitate la pătrat. Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB: N-aş fi făcut niciodată asta

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mirel Rădoi a fost taxat de Bogdan Stelea, după revenirea la FCSB. Fostul internaţional a declarat că în locul antrenorului, nu ar fi luat decizia de a se întoarce la formaţia roş-albastră.

Mirel Rădoi a antrenat-o pe FCSB şi în 2015, plecând cu scandal de la echipă după ratarea calificării într-o grupă europeană. La momentul respectiv, antrenorul declara că nu se mai întoarce la echipa naşului Gigi Becali.

Mirel Rădoi, taxat în direct după revenirea la FCSB

Bogdan Stelea i-a amintit lui Mirel Rădoi de declaraţiile făcute în momentul plecării de la FCSB, din urmă cu aproape 11 ani. Acesta consideră că antrenorul a dat dovadă de “neseriozitate” prin faptul că a acceptat din nou să lucreze cu Gigi Becali.

“Nu mă mai surprinde nimic. Nu, nu credeam. El știe dacă a făcut bine. Din perspectiva mea, nu-mi place. Eu nu aș fi făcut asta niciodată. Câtă vreme am declarat ce am declarat când am plecat, să mă întorc de maniera asta…

Eu n-aș putea, dar nu judec pe nimeni, fiecare își face calculele lui, știe exeact ce-și dorește, cât valorează o afirmație sau cât nu, și asta e. Înseamnă că e neseriozitate la pătrat”, a declarat Bogdan Stelea, conform digisport.ro.

Mirel Rădoi a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FCSB. Antrenorul va debuta pe banca roş-albaştrilor duminică, în meciul cu Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului.

