Anunţul făcut de Max Verstappen, înainte de Marele Premiu al Chinei - Antena Sport

Anunţul făcut de Max Verstappen, înainte de Marele Premiu al Chinei

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 11:31

Max Verstappen - Profimedia Images

Cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen (Red Bull), a afirmat joi, pe fondul zvonurilor apărute în urma nemulţumirii sale publice faţă de noile reglementări ale competiţiei, că nu intenţionează să plece din “Marele Circ” şi speră să negocierile cu organizaţia şi cu Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) vor duce la îmbunătăţiri, informează EFE.

“Sincer, nu vreau să plec. Dar sper, de asemenea, că situaţia se va îmbunătăţi. Am vorbit cu Formula 1 şi cu FIA şi cred că lucrăm la ceva care, sperăm, va îmbunătăţi lucrurile”, a declarat pilotul olandez cu ocazia unei conferinţe de presă înaintea Marelui Premiu al Chinei, care va avea loc în acest weekend pe circuitul de la Shanghai.

Max Verstappen nu se retrage din Formula 1

“Explorăm câteva opţiuni. Sper că nu va fi la fel în anii următori. Am speranţa că anul viitor vom vedea o îmbunătăţire semnificativă”, a adăugat el.

Conform presei de specialitate, criticile lui Verstappen la adresa regulamentului din acest sezon, care acordă o importanţă egală motorului electric şi motorului cu ardere internă, au stârnit zvonuri despre viitorul vicecampionului mondial en titre, care are contract până în 2028 cu Red Bull.

Verstappen a făcut referire la sentimentele sale “amestecate”: “Nu-mi place să conduc maşina, dar îmi place să lucrez cu toţi cei din echipă şi, de asemenea, cu echipa care se ocupă de motoare”.

“Aş vrea să mă distrez mai mult” în Formula 1, a deplâns “Mad Max”, care, cu toate acestea, a vorbit despre “distracţii pozitive”, cum ar fi propria echipă de automobilism şi anunţata sa participare la Cursa de 24 de ore de la Nurburgring.

“Sper ca în anii următori să pot participa la Cursa de 24 de ore de la Spa şi, sperăm, la Le Mans”, a precizat el.

 

