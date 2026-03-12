Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii - Antena Sport

Bodø/Glimt este, fără dubii, echipa momentului în UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Sporting, 3-0, și sunt cu un pas și jumătate în sferturile competiției. În ultima lună și jumătate, Bodø a „măturat” cu Manchester City, Atlético Madrid și Interul lui Chivu.

Performanța clubului din nordul extrem al Norvegiei e fantastică, mai ales pusă în context. Campionatul Norvegiei s-a încheiat în noiembrie, iar noua ediție va debuta abia la finalul acestei săptămâni. În această perioadă, Bodø/Glimt s-a antrenat mai mult în Spania și a jucat câteva amicale între meciurile cu giganții din Champions League.

Bodø/Glimt, orientată spre jucătorii locali, deși a spart pușculița UCL!

Poate și mai impresionantă este strategia lui Bodø/Glimt, care este departe de sumele cheltuite de marile cluburi ale Europei. În urmă cu opt ani, când antrenorul Kjetil Knutsen a preluat echipa abia promovată în prima ligă din Norvegia, Bodø avea un buget de numai cinci milioane de euro.

Între timp, clubul a crescut și doar în acest sezon de Champions League a încasat deja peste 50 de milioane de euro! Evident, bugetul a crescut, însă Bodø nu se grăbește să arunce cu banii și continuă să promoveze talentele locale.

Unul dintre obiectivele clubului este ca fotbaliștii din regiune să joace circa 35% din minutele totale dintr-un sezon, în ideea de a atrage sponsorii locali! De altfel, Bodø/Glimt are puțini străini în lot. Patru dintre ei sunt din țara vecină, Danemarca, mai sunt portarul rus Nikita Haikin și Gift Sunday, un puști din Nigeria.