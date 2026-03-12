Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii - Antena Sport

Bodø/Glimt este, fără dubii, echipa momentului în UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Sporting, 3-0, și sunt cu un pas și jumătate în sferturile competiției. În ultima lună și jumătate, Bodø a „măturat” cu Manchester City, Atlético Madrid și Interul lui Chivu.
Performanța clubului din nordul extrem al Norvegiei e fantastică, mai ales pusă în context. Campionatul Norvegiei s-a încheiat în noiembrie, iar noua ediție va debuta abia la finalul acestei săptămâni. În această perioadă, Bodø/Glimt s-a antrenat mai mult în Spania și a jucat câteva amicale între meciurile cu giganții din Champions League.
Bodø/Glimt, orientată spre jucătorii locali, deși a spart pușculița UCL!
Poate și mai impresionantă este strategia lui Bodø/Glimt, care este departe de sumele cheltuite de marile cluburi ale Europei. În urmă cu opt ani, când antrenorul Kjetil Knutsen a preluat echipa abia promovată în prima ligă din Norvegia, Bodø avea un buget de numai cinci milioane de euro.
Între timp, clubul a crescut și doar în acest sezon de Champions League a încasat deja peste 50 de milioane de euro! Evident, bugetul a crescut, însă Bodø nu se grăbește să arunce cu banii și continuă să promoveze talentele locale.
Unul dintre obiectivele clubului este ca fotbaliștii din regiune să joace circa 35% din minutele totale dintr-un sezon, în ideea de a atrage sponsorii locali! De altfel, Bodø/Glimt are puțini străini în lot. Patru dintre ei sunt din țara vecină, Danemarca, mai sunt portarul rus Nikita Haikin și Gift Sunday, un puști din Nigeria.
Au vândut de 80 de milioane de euro în ultimii cinci ani
În ultimele cinci sezoane, Bodø/Glimt a vândut jucători de circa 80 de milioane de euro. În schimb, a investit în transferuri aproximativ 38 de milioane. Cel mai scump fotbalist cumpărat vreodată de clubul norvegian e danezul Albert Grønbaek, adus în 2022 de la Aarhus, pentru 4,8 milioane de euro. Doi ani mai târziu, Grønbaek a fost vândut pe 15 milioane, la Rennes!
Un alt caz este cel al lui Jens Petter Hauge, născut și crescut chiar la Bodø. În 2020, Hauge a fost transferat de Milan, pentru 4,8 milioane de euro. În vara anului trecut, după ce fotbalistul nu s-a adaptat nici în Serie A, nici în Bundesliga, Bodø/Glimt l-a „repatriat”, pentru 4 milioane de euro. Cum Hauge are abia 26 de ani și își regăsește forma în Norvegia, ar putea fi din nou profitabil pentru club.
Faris Moumbagna, adus pentru 1,55 milioane de euro și vândut după doar un an pe 8 milioane, la Marseille, este un alt exemplu de scouting bine făcut de Bodø/Glimt. Hugo
Vetlesen, transferat pe numai 500.000 de euro de la Stabaek, a fost la rândul său vândut excelent de Bodø, după trei ani: 7,75 milioane de euro, la Bruges.
● 31 de milioane de euro este bugetul actual de salarii la Bodø/Glimt. În urmă cu un sezon, era de doar 20 de milioane de euro.
● Chiar și așa, Bodø/Glimt nu este lider la salarii nici măcar în nordul Europei, fiind sub danezii de la FC Copenhaga.
● 57,13 milioane de euro valorează tot lotul echipei norvegiene, conform Transfermarkt.
