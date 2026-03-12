Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii

Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 martie 2026, 12:28

Comentarii
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii

Jucătorii lui Bodo/Glimt/ Profimedia

Bodø/Glimt este, fără dubii, echipa momentului în UEFA Champions League. Norvegienii au învins-o miercuri seară pe Sporting, 3-0, și sunt cu un pas și jumătate în sferturile competiției. În ultima lună și jumătate, Bodø a „măturat” cu Manchester City, Atlético Madrid și Interul lui Chivu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Performanța clubului din nordul extrem al Norvegiei e fantastică, mai ales pusă în context. Campionatul Norvegiei s-a încheiat în noiembrie, iar noua ediție va debuta abia la finalul acestei săptămâni. În această perioadă, Bodø/Glimt s-a antrenat mai mult în Spania și a jucat câteva amicale între meciurile cu giganții din Champions League.

Bodø/Glimt, orientată spre jucătorii locali, deși a spart pușculița UCL!

Poate și mai impresionantă este strategia lui Bodø/Glimt, care este departe de sumele cheltuite de marile cluburi ale Europei. În urmă cu opt ani, când antrenorul Kjetil Knutsen a preluat echipa abia promovată în prima ligă din Norvegia, Bodø avea un buget de numai cinci milioane de euro.

Între timp, clubul a crescut și doar în acest sezon de Champions League a încasat deja peste 50 de milioane de euro! Evident, bugetul a crescut, însă Bodø nu se grăbește să arunce cu banii și continuă să promoveze talentele locale.

Unul dintre obiectivele clubului este ca fotbaliștii din regiune să joace circa 35% din minutele totale dintr-un sezon, în ideea de a atrage sponsorii locali! De altfel, Bodø/Glimt are puțini străini în lot. Patru dintre ei sunt din țara vecină, Danemarca, mai sunt portarul rus Nikita Haikin și Gift Sunday, un puști din Nigeria.

Reclamă
Reclamă

Au vândut de 80 de milioane de euro în ultimii cinci ani

În ultimele cinci sezoane, Bodø/Glimt a vândut jucători de circa 80 de milioane de euro. În schimb, a investit în transferuri aproximativ 38 de milioane. Cel mai scump fotbalist cumpărat vreodată de clubul norvegian e danezul Albert Grønbaek, adus în 2022 de la Aarhus, pentru 4,8 milioane de euro. Doi ani mai târziu, Grønbaek a fost vândut pe 15 milioane, la Rennes!

Un alt caz este cel al lui Jens Petter Hauge, născut și crescut chiar la Bodø. În 2020, Hauge a fost transferat de Milan, pentru 4,8 milioane de euro. În vara anului trecut, după ce fotbalistul nu s-a adaptat nici în Serie A, nici în Bundesliga, Bodø/Glimt l-a „repatriat”, pentru 4 milioane de euro. Cum Hauge are abia 26 de ani și își regăsește forma în Norvegia, ar putea fi din nou profitabil pentru club.

Faris Moumbagna, adus pentru 1,55 milioane de euro și vândut după doar un an pe 8 milioane, la Marseille, este un alt exemplu de scouting bine făcut de Bodø/Glimt. Hugo

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă

Vetlesen, transferat pe numai 500.000 de euro de la Stabaek, a fost la rândul său vândut excelent de Bodø, după trei ani: 7,75 milioane de euro, la Bruges.

● 31 de milioane de euro este bugetul actual de salarii la Bodø/Glimt. În urmă cu un sezon, era de doar 20 de milioane de euro.

● Chiar și așa, Bodø/Glimt nu este lider la salarii nici măcar în nordul Europei, fiind sub danezii de la FC Copenhaga.

● 57,13 milioane de euro valorează tot lotul echipei norvegiene, conform Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
13:06
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
11:50
Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”