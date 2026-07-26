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Conducerea lui Inter a confirmat zvonurile! Cristi Chivu vrea să transfere un vicecampion mondial

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 8:36

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Conducerea lui Inter a confirmat zvonurile! Cristi Chivu vrea să transfere un vicecampion mondial

Jucătorii Argentinei, în timpul semifinalei cu Anglia de la CM / Getty Images

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Inter Milano nu a fost extrem de activă în această perioadă de mercato, însă Cristi Chivu și conducerea clubului au în plan să facă o schimbare în acest sens. Recent, directorul sportiv al „nerazzurrilor”, Piero Ausilio, a confirmat zvonurile potrivit cărora clubul a pus ochii pe Cristian Romero, campion mondial cu Argentina în 2022 și vicecampion la cea mai recentă ediție.

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Inter va avea nevoie de întăriri pentru a repeta performanța de anul trecut, când a câștigat sub comanda lui Cristi Chivu atât titlul, cât și Cupa Italiei. Până acum, campioana din Serie A a fost însă destul de „tăcută” în mercato, singurele mutări fiind răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic de la Brugge, transferarea definitivă a lui Manuel Akanji de la Man. City și cumpărarea lui Ivan Provedel de la Lazio.

Inter îl vrea pe Cristian Romero

De pe Meazza au plecat însă și câteva piese importante care trebuie să fie înlocuite, iar un post pe care Chivu și staff-ul său vor să îl acopere este printre altele, cel de fundaș central.

În acest sens, în presă a apărut informația potrivit căreia „nerazzurrii” au pus ochii pe Cristian Romero, acesta fiind declarat disponibil de plecare chiar de către clubul său, Tottenham.

Recent, Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter, a fost prezent la un eveniment și a fost întrebat și despre posibilitatea ca fundașul argentinian de 28 de ani să revină în Serie A. Oficialul a confirmat interesul pentru sud-american, însă nu a oferit foarte multe detalii, dând de înțeles că ar mai dura până ca cele două cluburi să se înțeleagă.

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Suntem interesați cu siguranță, e adevărat. Am vorbit cu agentul (n.r. lui Romero) și cu Tottenham. Vom vedea ce se întâmplă. E un proces lung, dar cu siguranță e interes din partea noastră„, a spus oficialul „nerazzurrilor”, potrivit fcinternews.it.

Romero e în prezent cotat la 50 de milioane de euro și mai are trei ani de contract cu Tottenham, dar viitorul său pare departe de clubul din nordul Londrei. Sud-americanul a venit în Premier League în 2021 de la Atalanta, inițial sub formă de împrumut, după care în 2022 a fost transferat pe 53,8 milioane de euro.

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