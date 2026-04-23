Ce sfat i-a dat Adrian Mutu lui Gigi Becali, în privinţa noului antrenor de la FCSB: “Fă-l campion”

Adrian Mutu (47 de ani) i-a dat un sfat lui Gigi Becali în privinţa noului antrenor de la FCSB. “Briliantul” şi-ar dori ca înlocuitorul lui Mirel Rădoi să fie tot un tehnican român.
Mihai Stoica a fost cel care a transmis că FCSB va instala pe bancă un antrenor străin, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Primul contactat, Elias Charalambous, a refuzat revenirea la formaţia campioană.
Adrian Mutu, sfat pentru Gigi Becali în privinţa noului antrenor de la FCSB
Adrian Mutu i-a transmis, în direct, lui Gigi Becali să numească un antrenor român pe banca FCSB-ului pe care să-l facă şi pe acesta campion.
“Nea Gigi, pot să-ți dau un sfat, așa, mai în glumă, mai în serios?
Mai fă-i campioni și pe români, nu numai pe străini. Ia un român și fă-l campion! Nu pe mine, Doamne ferește, dar ia un român.
Fă campion un român, faci numai străini”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.
Gigi Becali a oferit imediat răspunsul şi a transmis că el şi-ar dori un antrenor ortodox pe banca FCSB-ului.
“Ia să fac eu, mă, un campion român acum (n.r. râde). Eu i-am spus lui Meme dorința, adică să ia un antrenor creștin ortodox, dar asta nu înseamnă că nu iau orice nație de antrenor, indiferent de religie, valoare să aibă”, a spus şi Gigi Becali, conform sursei citate anterior.
