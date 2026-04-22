Andrei Nicolae Publicat: 22 aprilie 2026, 8:27

Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: Sunt doar Cristian

Cristi Chivu, bucurându-se într-un meci din Cupa Italiei al lui Inter / Profimedia

Cristi Chivu a ieșit în evidență printr-un răspuns oferit în fața jurnaliștilor la finalul meciului din semifinalele Cupei Italiei contra lui Como, la capătul căruia “nerazzurrii” au ajuns în ultimul act al competiției. Comparat cu Mourinho, ultimul antrenor care a făcut “dubla” internă pe Meazza, tehnicianul român a preferat să dea un răspuns genial și modest în același timp: “Eu sunt doar Cristian”.

Inter s-a calificat marți seara în finala Cupei Italiei după ce a învins-o pe Como în returul semifinalelor după un meci nebun. În minutul 68, trupa lui Fabregas conducea cu 2-0, însă a urmat o revenire de zile mari a echipei lui Chivu, care a marcat prin Calhanoglu (X2) și Sucic, croatul dând lovitura decisivă în minutul 89.

Chivu nu e interesat de comparații după Inter – Como 3-2

După ce s-a descătușat pe teren și s-a bucurat alături de elevii săi la golul victoriei, Chivu a mers după meci să dea declarații, unde euforia momentului nu l-a făcut în vreun moment să exagereze. Jurnaliștii italieni l-au înștiințat că se apropie de o performanță a lui Jose Mourinho, care a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa Italiei într-un singur sezon.

Portughezului i se întâmpla chiar în 2010, atunci când “nerazzurrii” nu doar că au făcut dubla Scudetto – Coppa Italia, ci au câștigat și Liga Campionilor. La auzul informației respective, Chivu a dat un răspuns genial, evitând comparația cu unul dintre mentorii săi.

Spui că sunt ca Mourinho pentru că îți plac titlurile de ziar, dar eu sunt doar Cristian și încerc să ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine: mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei. Au trebuit să îndure multe în aceste luni, dar au arătat că sunt capabili să scrie o nouă poveste în tricourile lui Inter“, a spus antrenorul român, citat de Gazzetta dello Sport.

Ce a spus Cristi Chivu despre victoria Interului contra lui Como

Această revenire recompensează munca întregii echipe pentru că toți muncesc din greu: când se mizează pe ei, arată că merită toată încrederea staffului tehnic. Schimbările au fost de un ajutor imens pentru că au schimbat momentumul partidei.

Cunosc nebunia unui astfel de meci pentru că am trecut prin asta. De aceea oamenii se îndrăgostesc de această echipă, pentru emoții atât de puternice și pentru realizări care nu se reuşesc în altă parte, chiar dacă uneori fanii și-ar putea dori să aibă parte de seri mai liniștite.

Ne-am pus într-o situație care ne permite să visăm datorită muncii asidue. Obiectivul nu este unul, ci două trofee. Como a avut cea mai bună apărare din Italia și am reușit să marcăm atât de multe goluri împotriva lor. Doar un Inter nebun poate reveni de la un deficit de două goluri împotriva lui Como de două ori în 10 zile (n.r. la fel s-a întâmplat şi în campionat“, a mai spus Chivu.

