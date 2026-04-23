“E în primii 5 din România”. A găsit antrenor pentru FCSB. Cine e dorit în locul lui Mirel Rădoi

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 9:14

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Florin Prunea a numit antrenorul potrivit pentru FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Fostul portar a transmis că Lucian Filip ar putea conduce echipa până la finalul sezonului.

Florin Prunea consideră că Lucian Filip alături de ceilalţi membrii ai staff-ului său, Alin Stoica şi antrenorul de portari, Marius Popa, cunosc exact situaţia de la FCSB, fapt ce reprezintă un avantaj pe acest final de sezon.

Lucian Filip a rămas la cârma echipei provizoriu, după ce Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep. Fostul mijlocaş va sta pe banca roş-albaştrilor la duelul cu Petrolul de vneri, din etapa a şasea a play-out-ului.

“Băieții ăștia care sunt acolo știu exact. Se întoarce Popică, antrenorul de portari, care e în primii 5 din România. Nu e o problemă de staff acolo.

Au antrenat și alții fără licență. Eu am încredere în băieții care au fost cu Charalambous, Filip, Alin Stoica, preparatorul fizic care a fost”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

După retragerea din 2022, Lucian Filip a rămas la FCSB, lucrând cu Nicolae Dică, Mihai Pintilii sau Elias Charalambous. Alin Stoica, de cealaltă parte, este antrenor echipei U19 a campioanei, ajutându-l pe Filip în această perioadă.

Gigi Becali a transmis însă că nu-şi doreşte ca Lucian Filip să conducă echipa până la finalul sezonului, căutând un înlocuitor pentru Mirel Rădoi. Primul care a refuzat echipa a fost Elias Charalambous.

“Nu mă mai grăbesc. Nu poate să termine Filip. Vrei să joc eu play-off-ul? Eu cobor în iarbă, dar doar miros iarba. Joc eu play-off-ul?”, a spus patronul de la FCSB, conform sursei citate anterior.

