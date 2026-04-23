Îl transferă Mirel Rădoi pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep? Anunţul lui Giovanni Becali

Bucuria lui Ștefan Târnovanu a fost scurtă. A jucat două meciuri cu Mirel Rădoi antrenor, dar după ce a acesta a plecat în Turcia, Gigi Becali a anunţat imediat că tânărul Matei Popa, în vârstă de 18 ani, va reveni în poarta FCSB-ului.

Ștefan Târnovanu, cel care a fost titularizat de Mirel Rădoi în ultimele două meciuri ale campioanei, va reveni astfel pe banca de rezerve. Imediat s-a spus că primul jucător pe care Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep este chiar Ştefan Târnovanu. Portarul nu mai intră în planurile lui Gigi Becali, a pierdut echipa naţională, şi are nevoie de o echipă unde să joace titlular.

Întrebat despre o eventuală plecare a lui Târnovanu la Gaziantep, agentul acestuia a declarat scurt.

“(n.r. dacă Gaziantep este o opțiune pentru Târnovanu) Mda, Gaziantep este un club ok… Dar nu am de gând să fac mișcarea asta”, a spus Giovanni Becali, pentru digisport.ro.