Lovitură uriaşă pentru Barcelona: cât ar putea lipsi Lamine Yamal, după accidentarea din meciul cu Celta Vigo

Barcelona a primit o lovitură uriaşă, după ce s-a aflat primul verdict în cazul accidentării suferite de Lamine Yamal (18 ani), în meciul cu Celta Vigo. Catalanii au câştigat partida cu echipa lui Ionuţ Radu cu scorul de 1-0, graţie unui penalty transformat de decarul lor.
În urma loviturii de la punctul cu var din minutul 40, Lamine Yamal a acuzat dureri la piciorul stâng şi s-a întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale pe teren, iar ulterior a fost înlocuit de Ronny.
Primul verdict primit de Barcelona, după accidentarea lui Lamine Yamal: ar putea rata tot sezonul
După primele examinări medicale pe care le-a efectuat Lamine Yamal, medicii au constatat că acesta a suferit o ruptură la coapsa stângă. Conform mundodeportivo.com, starul catalanilor ar putea lipsi de pe teren cel puţin cinci săptămâni.
Ca urmare, Yamal are şanse să stea departe de teren până la finalul sezonului. Acesta ar urma să se recupereze la timp pentru a participa alături de Spania la Campionatul Mondial 2026, turneu care e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
O astfel de accidentare ar transforma următoarele săptămâni într-o cursă contra cronometru pentru tânărul atacant spaniol, la 50 de zile până la deschiderea Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Canada şi Mexic, unde La Roja, actuala campioană europeană, va fi printre favorite. Internaţionalul portughez Joao Cancelo, accidentat la genunchiul drept, a fost şi el nevoit să părăsească terenul la începutul meciului (min. 23).
Lamine Yamal va fi supus mai multor investigaţii medicale joi, la o zi după meciul cu Celta Vigo. Dacă verdictul dat iniţial se va adeveri, atunci starul catalanilor va absenta de la ultimele şase etape rămase de disputat, până la finalul sezonului.
Cel mai important, Lamine Yamal va rata El Clasico. Barcelona va primi vizita rivalei Real Madrid în etapa a 35-a din La Liga, meciul urmând să se dispute pe 10 mai, de la ora 22:00.
După meciul cu Celta Vigo, Gavi a oferit declaraţii despre Lamine Yamal. Acesta a transmis că accidentarea l-a afectat enorm pe decarul catalanilor, care a plecat direct la vestiare după ce a fost înlocuit de Hansi Flick.
“Pentru mine, Lamine Yamal e cel mai bun jucător din lume, iar accidentarea sa e un dezastru pentru noi. Era distrus în vestiar”, a transmis Gavi, despre Lamine Yamal, după Barcelona – Celta Vigo 1-0, conform presei din Spania.
