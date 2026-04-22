Dinamo n-a scăpat de ce îi era mai frică. Lovitura confirmată de Zeljko Kopic înainte de meciul cu Univ. Craiova

Zeljko Kopic a susținut miercuri conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, iar antrenorul croat a vorbit printre altele despre absențele sale. Mamoudou Karamoko, ieșit accidentat în meciul cu “U” Cluj din play-off, nu va fi disponibil la partida de pe Arena Națională, o adevărată lovitură pentru formația bucureșteană.

Dinamo și Universitatea Craiova urmează să se întâlnească în Cupa României joi seara, iar miza este una imensă: calificarea în marea finală, unde deja a ajuns Universitatea Cluj. Kopic are două probleme de lot despre care a și vorbit la conferința de presă organizată cu o zi înainte de meci.

Karamoko, OUT pentru meciul cu Univ. Craiova din Cupa României

Mamoudou Karamoko și Jordan Ikoko sunt jucătorii lui Dinamo care nu vor juca în meciul de pe Arena Națională, absența mai importantă fiind cea a atacantului francez. Vârful revenise recent la scurt timp după ce s-a “rupt” cu FC Argeș pe 1 martie, însă a acuzat din nou probleme în partida cu “U” Cluj din play-off, fiind scos de pe teren în prima repriză.

Vorbind despre Karamoko, Kopic a asemănat situația francezului cu cea a lui Dennis Politic din sezonul trecut. Antrenorul croat a părut astfel deranjat de problemele din ultima perioadă ale vârfului său, insinuând că au fost lucruri care au depins și de jucător și care nu s-au întâmplat.

“Karamoko nu este disponibil și nici Ikoko nu e gata de meci. Am vorbit după U Cluj de faptul că Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim și să-l ajutăm. Așa a fost și cu Dennis Politic, am încercat să intervenim.