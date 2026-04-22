Home | Fotbal | Cupa României | Dinamo n-a scăpat de ce îi era mai frică. Lovitura confirmată de Zeljko Kopic înainte de meciul cu Univ. Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 22 aprilie 2026, 14:29

Comentarii
Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Sport Pictures

Zeljko Kopic a susținut miercuri conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, iar antrenorul croat a vorbit printre altele despre absențele sale. Mamoudou Karamoko, ieșit accidentat în meciul cu “U” Cluj din play-off, nu va fi disponibil la partida de pe Arena Națională, o adevărată lovitură pentru formația bucureșteană.

Dinamo și Universitatea Craiova urmează să se întâlnească în Cupa României joi seara, iar miza este una imensă: calificarea în marea finală, unde deja a ajuns Universitatea Cluj. Kopic are două probleme de lot despre care a și vorbit la conferința de presă organizată cu o zi înainte de meci.

Karamoko, OUT pentru meciul cu Univ. Craiova din Cupa României

Mamoudou Karamoko și Jordan Ikoko sunt jucătorii lui Dinamo care nu vor juca în meciul de pe Arena Națională, absența mai importantă fiind cea a atacantului francez. Vârful revenise recent la scurt timp după ce s-a “rupt” cu FC Argeș pe 1 martie, însă a acuzat din nou probleme în partida cu “U” Cluj din play-off, fiind scos de pe teren în prima repriză.

Vorbind despre Karamoko, Kopic a asemănat situația francezului cu cea a lui Dennis Politic din sezonul trecut. Antrenorul croat a părut astfel deranjat de problemele din ultima perioadă ale vârfului său, insinuând că au fost lucruri care au depins și de jucător și care nu s-au întâmplat.

Karamoko nu este disponibil și nici Ikoko nu e gata de meci. Am vorbit după U Cluj de faptul că Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim și să-l ajutăm. Așa a fost și cu Dennis Politic, am încercat să intervenim.

Uneori nu poți controla viața jucătorilor timp de 24 de ore. La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim și despre lucrurile din afara terenului. La cluburile mari oamenii se uită și la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă.

Una e să te accidentezi în duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine. În rest toți jucătorii sunt sănătoși și pot să fie pe teren“, a spus Kopic la conferința de presă.

Ce a spus Kopic despre meciul contra Universității Craiova

Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Știm că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon. Au și slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm.

O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală. Anul trecut am vorbit de importanța ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiții. Nu știu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale și să câștige trofee“, a mai spus antrenorul croat.

Partida dintre Dinamo și Univ. Craiova din Cupa României va avea loc joi, de la ora 20:30.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
