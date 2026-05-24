Istorie în ultima etapă a sezonului de Premier League! Ce se va întâmpla la Crystal Palace – Arsenal

Crystal Palace va primi vizita celor de la Arsenal în ultima etapă a sezonului de Premier League, iar „tunarii” vor primi și trofeul de campioni ai Angliei, pe Selhurst Park.
La duelul acesta, se va scrie istorie, asta pentru că Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe puștiu Max Dowman. Fotbalistul devine cel mai tânăr fotbalist din istoria competițiie
Max Dowman, cel mai tânăr titular din istoria Premier League
Arsenal este deja campioană, iar meciul cu Crystal Palace este unul la care formația antrenată de Mikel Arteta va primi și trofeul din partea Federației Engleze de Fotbal.
La aecst joc, tehnicianul a luat o decizie curajoasă și l-a trimis în teren încă din primul minut pe Max Dowman, fotbalistul care a stabilit record după record în acest sezon la Arsenal.
Concret, el devine cel mai tânăr jucător din istoria Premier League care este titular la un meci de campionat. 16 ani și 144 de zile are puștiul-minune al „tunarilor”.
- La doar 15 ani și 308 zile, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care debutează într-un meci de Liga Campionilor.
- Max Dowman a devenit cel mai tânăr debutant din Premier League, la vârsta de 16 ani și 73 de zile.
16 – At 16 years and 144 days, Max Dowman is the youngest ever player to start a Premier League match. GCSE. pic.twitter.com/lVBpVQP1dU
— OptaJoe (@OptaJoe) May 24, 2026
- Baraj dramatic pentru promovarea în Premier League. “Coșmarul” FCSB-ului, învins în minutul 90+5
- Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!
- Luis Enrique a făcut gluma momentului după anunţul plecării lui Guardiola de la Manchester City
- “Am un singur regret” Pep Guardiola a surprins după 10 ani la Manchester City: “Vreau să mărturisesc”
- Pep Guardiola, mesaj emoţionant pentru fanii lui Manchester City: “Nimic nu e etern! Am făcut lucrurile în felul nostru”