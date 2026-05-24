Istorie în ultima etapă a sezonului de Premier League! Ce se va întâmpla la Crystal Palace – Arsenal

Crystal Palace va primi vizita celor de la Arsenal în ultima etapă a sezonului de Premier League, iar „tunarii” vor primi și trofeul de campioni ai Angliei, pe Selhurst Park.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La duelul acesta, se va scrie istorie, asta pentru că Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe puștiu Max Dowman. Fotbalistul devine cel mai tânăr fotbalist din istoria competițiie

Max Dowman, cel mai tânăr titular din istoria Premier League

Arsenal este deja campioană, iar meciul cu Crystal Palace este unul la care formația antrenată de Mikel Arteta va primi și trofeul din partea Federației Engleze de Fotbal.

La aecst joc, tehnicianul a luat o decizie curajoasă și l-a trimis în teren încă din primul minut pe Max Dowman, fotbalistul care a stabilit record după record în acest sezon la Arsenal.

Concret, el devine cel mai tânăr jucător din istoria Premier League care este titular la un meci de campionat. 16 ani și 144 de zile are puștiul-minune al „tunarilor”.