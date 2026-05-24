Home | Fotbal | Premier League | Istorie în ultima etapă a sezonului de Premier League! Ce se va întâmpla la Crystal Palace – Arsenal

Istorie în ultima etapă a sezonului de Premier League! Ce se va întâmpla la Crystal Palace – Arsenal

Daniel Işvanca Publicat: 24 mai 2026, 17:30

Comentarii
Istorie în ultima etapă a sezonului de Premier League! Ce se va întâmpla la Crystal Palace – Arsenal

Max Dowman / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Crystal Palace va primi vizita celor de la Arsenal în ultima etapă a sezonului de Premier League, iar „tunarii” vor primi și trofeul de campioni ai Angliei, pe Selhurst Park.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La duelul acesta, se va scrie istorie, asta pentru că Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe puștiu Max Dowman. Fotbalistul devine cel mai tânăr fotbalist din istoria competițiie

Max Dowman, cel mai tânăr titular din istoria Premier League

Arsenal este deja campioană, iar meciul cu Crystal Palace este unul la care formația antrenată de Mikel Arteta va primi și trofeul din partea Federației Engleze de Fotbal.

La aecst joc, tehnicianul a luat o decizie curajoasă și l-a trimis în teren încă din primul minut pe Max Dowman, fotbalistul care a stabilit record după record în acest sezon la Arsenal.

Concret, el devine cel mai tânăr jucător din istoria Premier League care este titular la un meci de campionat. 16 ani și 144 de zile are puștiul-minune al „tunarilor”.

Reclamă
Reclamă
  • La doar 15 ani și 308 zile, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care debutează într-un meci de Liga Campionilor.
  • Max Dowman a devenit cel mai tânăr debutant din Premier League, la vârsta de 16 ani și 73 de zile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate
Fanatik.ro
Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate
17:25

Marta Kostyuk a început să plângă după victoria în primul tur de la Roland Garros 2026: “Unul dintre cele mai dificile meciuri”
17:04

A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie”
17:01

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu pentru baraj. Echipele de start
16:58

Gigi Becali a ajuns în presa internațională! Ce s-a scris după ce i-a oferit o nouă șansă jucătorului de Champions League
16:49

Spaniolii au aflat salariul uriaş al lui Jose Mourinho la Real Madrid! Cât plătesc madrilenii pentru “The Special One”
16:31

Universitatea Craiova pregăteşte trei transferuri. Mihai Rotaru confirmă mutările: “Avem nevoie urgent”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 3 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 4 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 5 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 6 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total