Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș. Jucătorul care ar putea fi titular - Antena Sport

FCSB pregătește o surpriză pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș, primul oficial din 2026. Joyskim Dawa ar putea fi titular contra piteștenilor, în duelul care se va disputa azi, de la ora 20:00.

Fundașul central de 29 de ani nu a mai bifat un meci oficial la FCSB din martie 2025. La momentul respectiv, Dawa era integralist în derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 3-3.

Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș: Joyskim Dawa, titular

Joyskim Dawa a fost convocat în naționala Camerunului și s-a întors la FCSB cu o accidentare gravă, ruptură de ligamente, care l-a ținut departe de teren până în această iarnă. El a evoluat timp de 34 de minute în amicalul pierdut de campioană cu Beșiktaș, în cantonamentul din Antalya.

Joyskim Dawa va fi titularizat de FCSB în meciul cu FC Argeș în cazul în care Andre Duarte nu-și va primi „cartea verde”, notează fanatik.ro. Campioana va aștepta certificatul internațional de transfer până la ora 18:00, atunci când se va realiza foaia de joc pentru meciul cu FC Argeș.

În cazul în care Andre Duarte nu va avea drept de joc cu piteștenii, atunci Joyskim Dawa va fi titularizat în duelul cu FC Argeș, bifând astfel prima prezență pe teren într-un meci oficial după 10 luni.