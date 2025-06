Cel mai frumos cadou primit de Gigi Becali la 67 de ani! Dezvăluirea patronului FCSB: "Nu scapă ăştia de mine" - Antena Sport

Gigi Becali a fost în formă maximă în ziua în care a împlinit 67 de ani. Latifundiarul din Pipera se află în plin scandal cu cei de la Armată. Asta după ce s-a încercat amendarea în Parlament a Legii Sportului care urma să o ajute pe CSA Steaua să promoveze.

Gigi Becali s-a bucurat de faptul că după ce a trecut de prima Cameră a Parlamentului legea a fost amânată. Mai mult, va fi şi modificată astfel încât cluburile departamentale să nu poată beneficia de ea.

Cadoul perfect pentru Gigi Becali a venit din Parlament

Gigi Becali s-a bucurat de acest lucru ca de un cadou extrem de valoros. Totul s-a decis în Parlament, iar latifundiarul din Pipera a exultat în direct. Spune clar că, în ciuda vârstei sale, va cotinua să se războiască până la 100 de ani cu duşmanii celor de la FCSB.

”A fost ca un cadou (n.r. decizia de a amâna modificarea legii sportului) Am 67 de ani și am o inimă de leu până la moarte. Nu scapă ăștia de mine nici în coșciug când o fi vremea. Și atunci o să-l deschidă să vadă dacă mai am suflu că o să le e fie frică. Până la 100 de ani mă voi război cu toți și chiar și atunci am să îi spulber pe toți”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Patronul celor de la FCSB nu s-a oprit aici. A dezvăluit că a primit un telefon de la Dan Şucu de ziua lui. Discuţia dintre cei doi a fost una spumoasă. “M-a sunat Șucu să-mi ureze `La mulți ani, competitorule`. I-am zis că el nu este competitor cu mine, e prieten cu mine. A zis apoi `mă străduiesc să fiu competitor`. Nu are cum să fie niciodată competitor cu mine, singurul competitor e Neluțu Varga”, a declarat Gigi Becali.