CFR Cluj a făcut anunțul în privința lui Mario Camora! Ce se întâmplă cu căpitanul din Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 16 martie 2026, 16:35

Mario Camora / Sportpictures

CFR Cluj va închide luni seară prima etapă de play-off, formația antrenată de Daniel Pancu urmând să întâlnească rivala ”U” într-un duel planificat pe Cluj Arena.

Cu câteva ore înaintea fluierului de start, conducerea clubului a făcut un anunț important: Mario Camora a semnat prelungirea contractului și va mai juca cel puțin un sezon în Gruia.

Mario Camora și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

Mario Camora a fost transferat de CFR Cluj în vara anului 2011, iar de atunci, fotbalistul portughez a devenit o adevărată legendă în Gruia, fiind chiar și naturalizat pentru a evolua în tricoul naționalei României.

Fundașul stânga a devenit căpitan pentru „feroviari” și a strâns de atunci nu mai puțin de 584 de apariții, câștigând 10 trofee alături de gruparea ardeleană. Cu câteva ore înaintea partidei cu Universitatea Cluj, conducerea a anunțat prelungirea contractului său, până în vara anului 2027.

„O veste importantă pentru suflarea CFRistă: 𝐂𝐀𝐌𝐎𝐑𝐀, 𝐈𝐍𝐂𝐀 𝐔𝐍 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐀𝐓𝐔𝐑𝐈 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐈
Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!
Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

