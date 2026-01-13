CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul - Antena Sport

CFR Cluj se schimbă din temelii în această iarnă, iar ardelenii pregătesc o nouă plecare. De această dată este vorba de Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, care ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) în următoarele zile.

Hindrich ar urma să se transfere în Polonia, la Legia Varșovia. Potrivit jurnalistului polonez Tomasz Wlodarczyk, Otto Hindrich ar urma să ajungă la Legia Varșovia direct în cantonamentul din Spania al echipei. Totodată, CFR Cluj şi Legia ar fi ajuns la un acord în privinţa unui împrumut cu posibilitate de transfer definitiv din vară.

Otto Hindrich este un produs al CFR-ului, formaţie pentru care a evoluat în 62 de partide. El a mai fost împrumutat de ardeneli la Poli Timişoara şi Kisvárda. Portarul s-a bucurat şi de convocări la echipele de tineret ale României.