CFR Cluj, înfrângere în primul amical al iernii. Ce echipă a folosit Daniel Pancu - Antena Sport

Pe parcusul reprizei secunde au mai intrat Oargă, Radu Alexandru şi Crişan.

Golurile au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30), din penalty, şi Atsuki Ito (min. 41).

CFR Cluj a fost învinsă, vineri, cu scorul de 2-0, de formaţia belgiană Gent, în prima partidă amicală disputată în stagiul de pregătire de la Oliva Nova (Spania).

Formaţia CFR Cluj efectuează în perioada 4-14 ianuarie un stagiu de pregătire în localitatea Oliva Nova, din Spania.

Cel de-al doilea meci amical pe care echipa pregătită de Daniel Pancu îl va susţine în cantonamentul din Spania va avea loc marţi, cu formaţia locală Atzeneta UE, din al 5-lea eşalon spaniol.