CFR Cluj, înfrângere în primul amical al iernii. Ce echipă a folosit Daniel Pancu - Antena Sport

CFR Cluj a fost învinsă, vineri, cu scorul de 2-0, de formaţia belgiană Gent, în prima partidă amicală disputată în stagiul de pregătire de la Oliva Nova (Spania).
Golurile au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30), din penalty, şi Atsuki Ito (min. 41).
CFR Cluj, înfrângere în primul amical al iernii
Echipa de start folosită de antrenorul Daniel Pancu a fost: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, T. Keita, Fică – Cordea, A. Aliev, Sfaiţ.
În cea de-a doua repriză, tehnicianul a folosit următoarea formulă de echipă: Vâlceanu – Abeid, M. Ilie, Sinyan, Ţîrlea – Djokovic, Perianu, Ad. Păun – Biliboc, Sfaiţ, Korenica.
Pe parcusul reprizei secunde au mai intrat Oargă, Radu Alexandru şi Crişan.
Formaţia CFR Cluj efectuează în perioada 4-14 ianuarie un stagiu de pregătire în localitatea Oliva Nova, din Spania.
Cel de-al doilea meci amical pe care echipa pregătită de Daniel Pancu îl va susţine în cantonamentul din Spania va avea loc marţi, cu formaţia locală Atzeneta UE, din al 5-lea eşalon spaniol.
- Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo
- Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026
- FCSB – Beșiktaș 1-2. Thiam a deschis scorul după o pasă a lui Tavi Popescu, turcii au întors scorul
- FCSB a respectat tradiţia! Decizia luată de roş-albaştri pentru meciul “de lux” cu Beşiktaş
- Universitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan