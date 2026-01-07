"Evident că mă doare". Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu - Antena Sport

Ciprian Deac a oferit o primă reacție după ce nu a fost inlcus în lotul CFR-ului pentru cantonamentul de iarnă din Spania. Deși decizia lui Daniel Pancu a fost contestată de multe voci din fotbal, jucătorul de 39 de ani a dat dovadă de clasă și nu a criticat în niciun fel alegerea făcută de antrenorul său.

CFR a plecat recent în cantonamentul de iarnă, iar lipsa a două nume din lotul lui Daniel Pancu a stârnit controverse. Ciprian Deac, unul dintre cele mai mari nume din istoria clubului din Gruia, respectiv Damjan Djokovic, nu au făcut inițial deplasarea în Spania alături de colegii lor la Oliva Nova.

Deac, după ce a fost lăsat afară de Pancu din lot: “Am prea mult respect pentru club”

Dintre cei doi, croatul a fost în cele din urmă chemat în cantonament, însă Deac a rămas în continuare acasă. Recent, Dan Nistor a avut un discurs dur în urma deciziei luate de CFR, apărându-l pe veteranul clubului din Cluj-Napoca, însă jucătorul de bandă a oferit un răspuns de clasă.

Deși a recunoscut că este îndurerat de decizia lui Daniel Pancu, Deac a dezvăluit că CFR trebuie să meargă mai departe indiferent dacă va mai intra el sau nu în planurile clubului.

“Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.