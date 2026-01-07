"Evident că mă doare". Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu - Antena Sport

Închide meniul
"Evident că mă doare". Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu

Liga 1 | "Evident că mă doare". Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu

“Evident că mă doare”. Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 17:35

Evident că mă doare. Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu

Ciprian Deac, în timpul unui meci / Profimedia

Ciprian Deac a oferit o primă reacție după ce nu a fost inlcus în lotul CFR-ului pentru cantonamentul de iarnă din Spania. Deși decizia lui Daniel Pancu a fost contestată de multe voci din fotbal, jucătorul de 39 de ani a dat dovadă de clasă și nu a criticat în niciun fel alegerea făcută de antrenorul său.

CFR a plecat recent în cantonamentul de iarnă, iar lipsa a două nume din lotul lui Daniel Pancu a stârnit controverse. Ciprian Deac, unul dintre cele mai mari nume din istoria clubului din Gruia, respectiv Damjan Djokovic, nu au făcut inițial deplasarea în Spania alături de colegii lor la Oliva Nova.

Deac, după ce a fost lăsat afară de Pancu din lot: “Am prea mult respect pentru club”

Dintre cei doi, croatul a fost în cele din urmă chemat în cantonament, însă Deac a rămas în continuare acasă. Recent, Dan Nistor a avut un discurs dur în urma deciziei luate de CFR, apărându-l pe veteranul clubului din Cluj-Napoca, însă jucătorul de bandă a oferit un răspuns de clasă.

Deși a recunoscut că este îndurerat de decizia lui Daniel Pancu, Deac a dezvăluit că CFR trebuie să meargă mai departe indiferent dacă va mai intra el sau nu în planurile clubului.

Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria. Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe“, a spus Deac, potrivit gsp.ro.

De-a lungul anilor, Deac a adunat 505 meciuri, 90 de goluri și 118 pase decisive. A cucerit șapte titluri de campion, trei Cupe ale României și patru Supercupe.

1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
