CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: "Ceva voi face" - Antena Sport

CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 12:41

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Profimedia

Iuliu Mureșan a făcut un anunț extrem de important cu privire la postul de antrenor de la CFR Cluj. După demiterea lui Andrea Mandorlini, Neluțu Varga a transmis un mesaj clar, și anume că Dan Petrescu va fi noul tehnician și că îl va aștepta, însă președintele a oferit o declarație diametral opusă în acest sens.

Mureșan a transmis că echipa va face o mutare în acest sens în următoarele zile, fără să dea însă foarte multe detalii, pentru a-l proteja și pe Dan Petrescu. Noul conducător din Gruia a mai vorbit și despre angajamentul său față de club și a dezvăluit că va pleca de la echipă dacă va observa că nu se va schimba nimic din punct de vedere al performanței de pe teren.

CFR aduce antrenor până la venirea lui Petrescu

Dan Petrescu a fost numele asociat cu revenirea la CFR Cluj din momentul în care echipa a arătat că nu dă randament sub comanda lui Andrea Mandorlini. Recent, Neluțu Varga a confirmat informația că “Bursucul” se va întoarce la echipă, deși va fi nevoit să îl aștepte câteva săptămâni.

Cu toate acestea, Iuliu Mureșan a declarat recent că echipa nu va aștepta după Petrescu și că va aduce un antrenor până când omul dorit de Varga va fi apt să revină pe banca tehnică. Momentan, echipa este pregătită de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, care au pregătit trupa din Gruia inclusiv la ultimul meci din campionat, eșecul cu Farul.

O să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta. Ceva voi face. Eu sunt radical în primul rând cu mine. (n.r. dacă pleacă de la club dacă nu vor apărea rezultate) Da, nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine“, a spus Iuliu Mureșan la fanatik.ro.

Președintele din Gruia s-a ferit să dea detalii legate de noul antrenor care ar urma să vină la echipă, însă declarațiile sale oferă garanția că formația de pe Dr. Constantin Rădulescu e în căutare de tehnician.

13:27
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:29
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj
12:23
Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici”
