Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor - Antena Sport

Plecarea lui Andrea Mandorlini de la CFR Cluj nu a rezolvat momentan problemele din Gruia, ardelenii suferind un nou eșec în Liga 1 contra Farului, scor 0-2. Cu Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus interimari, formația lui Neluțu Varga e în continuare în criză, însă patronul nu vrea să se abată de la planul său, și anume acela de a-l aduce înapoi pe Dan Petrescu.

Informația confrimată în exclusivitate de Antena Sport rămâne una valabilă, deși CFR pare că nu se regăsește nici după plecarea lui Mandorlini. În cadrul clubului a început să circule un mesaj potrivit căruia Dan Petrescu este așteptat în Gruia să salveze echipa.

Neluțu Varga nu renunță la Dan Petrescu

Potrivit gsp.ro, cele două tabere au un acord, iar venirea “BursuculuI” urmează să se producă probabil în pauza provocată de meciurile naționalei. Deși CFR ar mai avea de așteptat și poate de suferit până la venirea unui principal, mesajul lui Varga în cadrul clubului a fost următorul:

“Deși sunt supărat și îngrijorat de rezultate, rămân la ideea mea. Îl vreau pe Dan Petrescu, fără discuții! O să trecem peste acest moment, pentru că avem valoare“.

CFR Cluj e în acest moment pe locul 13, după 14 partide, cu un total de 13 puncte. În cazul în care Dan Petrescu ar veni în pauza provocată de meciurile României, atunci ardelenii ar mai avea de disputat trei meciuri fără un principlal, două în campionat și unul în Cupa României: