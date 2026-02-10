CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga - Antena Sport

CFR Cluj are o formă fantastică de la venirea lui Daniel Pancu și este pe punctul de a obține o calificare nesperată în play-off. Mai mult decât atât, gruparea ardeleană joacă pentru prezența în sferturile Cupei României.

După ce a vândut cei mai importanți jucători, Neluțu Varga a mai primit o ofertă în valoare de 900.000 de euro și pentru Matei Ilie. Care a fost reacția patronului din Gruia.

Neluțu Varga anunță că Matei Ilie nu pleacă de la CFR

Potrivit fanatik.ro, Krîlia Sovetov Samara, echipă din prima ligă a Rusiei care este clasată pe locul 12 în campionatul intern. 900.000 de euro este prețul pe care rușii sunt dispuși să îl plătească pentru fundașul din Gruia.

Neluțu Varga a refuzat oferta sosită pentru stoperul român și a transmis că acesta va rămâne la CFR Cluj până la finalul acestui sezon.

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretenţiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a declarat Neluțu Varga, potrivit sursei citate.