CFR Cluj - Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele probabile - Antena Sport

CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a pierdut un singur meci în acest sezon și este cea mai în formă echipă în meciurile din deplasare.

CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30)

CFR Cluj și Rapid vor avea parte de un meci pe cinste după pauza internațională. Giuleștenii pregătiți de Costel Gâlcă nu au pierdut niciun meci în deplasare în acest sezon, având un bilanț de cinci victorii și trei rezultate de egalitate.

De partea cealaltă, Daniel Pancu are o adevărată luptă de dus de la instalarea pe banca ardelenilor. Echipa sa are nevoie de puncte pentru a mai spera la prezența în play-off.

Echipele probabile la CFR Cluj – Rapid

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Muhar, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, T. Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani. Absenți: Rocha, Kamara (accidentați). Antrenor: Daniel Pancu