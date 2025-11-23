CFR Cluj - Rapid 3-0. Umilință pentru liderul din Liga 1 în Gruia - Antena Sport

CFR Cluj a făcut spectacol pe teren propriu contra celor de la Rapid București. Formația pregătită de Daniel Pancu a defilat în fața liderului din Liga 1, care nu a avut nicio șansă în Gruia.
Pentru echipa lui Costel Gâlcă este primul eșec din acest sezon în deplasare, după o serie de cinci victorii și trei rezultate de egalitate. Cu acest rezultat, Rapid a ajuns la două înfrângeri în actuala stagiune.
CFR Cluj – Rapid 3-0
Final de meci!
Min. 77: GOL CFR! Korenica marchează și el pentru formația lui Daniel Pancu!
Min. 71: GOL CFR! Cordea face dubla după o mare gafă a lui Marian Aioani!
Min. 65: Incredibilă ratare a celor de la Rapid! Baroan a reluat cu capul o minge înaltă, dar a trimis pe lângă din doar câțiva metri.
Min. 63: Mare ocazie de gol pentru CFR Cluj! Louis Munteanu trimite un șut plasat la colțul lung, Aioani revine fantastic.
Min. 52: Vine și replica celor de la Rapid! Tobias Christensen șutează peste poartă din marginea careului.
Min. 48: GOL CFR! Andrei Cordea deschide scorul pentru ardeleni, după o acțiune colectivă superbă a gazdelor!
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză în Gruia!
Min. 34: Ce ratare pentru Rapid! Petrila a luat o acțiune pe cont propriu, a depășit portarul, a trimis spre poarta goală, dar mingea a fost scoasă de pe linia porții de Sinyan.
Min. 12: O nouă ocazie de deschidere a scorului pentru gruparea lui Daniel Pancu. Pe contraatac, Emerllahu i-a pasat în stânga lui Korenica, dar șutul acestuia a fost reținut de Marian Aioani.
Min. 8: Încă o intervenție spectaculoasă pentru Aioani! Keita a centrat în fața porții, mingea a fost deviată de fundașul giuleștenilor, care a fost aproape să-și înscrie în proprie poartă.
Min. 5: Șansă mare de gol pentru CFR Cluj în debutul jocului! Louis Munteanu a driblat din scurt în careu și a tras la colțul scurt, dar Aioani a respins senzațional.
Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”!
- CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, D. Djokovic, T. Keita – A. Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: R. Gal, Oct. Vâlceanu, A. Abeid, M. Coco, Kresic, Perianu, A. Fică, L. Biliboc, C. Deac, A. Șfaiț, Badamosi, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu
- Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Kramer, Ciobotariu, Braun – Vulturar, K. Keita, Christensen – Dobre, Baroan, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Cr. Manea, Bădescu, Hromada, C. Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor, E. Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă
CFR Cluj și Rapid vor avea parte de un meci pe cinste după pauza internațională. Giuleștenii pregătiți de Costel Gâlcă nu au pierdut niciun meci în deplasare în acest sezon, având un bilanț de cinci victorii și trei rezultate de egalitate.
De partea cealaltă, Daniel Pancu are o adevărată luptă de dus de la instalarea pe banca ardelenilor. Echipa sa are nevoie de puncte pentru a mai spera la prezența în play-off.
- FCSB pregătește un transfer de top. Anunț de ultim moment al lui Mihai Stoica: „Aducem un jucător de valoare”
- Mihai Stoica știe cine e cel mai bun jucător U21 din Liga 1: „E peste Musi”
- Oțelul Galați – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă, care o ajută pe campioana FCSB
- Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei”
- Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB