CFR Cluj - Rapid 3-0. Umilință pentru liderul din Liga 1 în Gruia - Antena Sport

CFR Cluj a făcut spectacol pe teren propriu contra celor de la Rapid București. Formația pregătită de Daniel Pancu a defilat în fața liderului din Liga 1, care nu a avut nicio șansă în Gruia.

Pentru echipa lui Costel Gâlcă este primul eșec din acest sezon în deplasare, după o serie de cinci victorii și trei rezultate de egalitate. Cu acest rezultat, Rapid a ajuns la două înfrângeri în actuala stagiune.

CFR Cluj – Rapid 3-0

Final de meci!

Min. 77: GOL CFR! Korenica marchează și el pentru formația lui Daniel Pancu!

Min. 71: GOL CFR! Cordea face dubla după o mare gafă a lui Marian Aioani!