A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a confirmat că Daniel Pancu (48 de ani) o va prelua pe Rapid la finalul sezonului. Pancu a impresionat pe banca lui CFR Cluj, pe care a preluat-o de la retrogradare şi a dus-o foarte aproape de titlu.

După victoria contra echipei de suflet a lui Pancu, Rapid, CFR Cluj a ajuns la 5 puncte de liderul Craiova şi la 3 de locul 2, ocupat de U Cluj. CFR şi-a consolidat locul 3, ce duce în preliminariile Conference League. Ardelenii au în acest moment 6 puncte peste Dinamo, care e pe 4. Rapid a rămas pe 5, cu 32 de puncte, cu 2 sub Dinamo. Giuleştenii sunt acum în afara obiectivului, participarea într-o cupă europeană.

Giovanni Becali a confirmat că Daniel Pancu va merge la Rapid: “E o alegere pe care a făcut-o cu inima”

“Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe, sunt prieten și cu Neluțu Varga și cu Dan Șucu și nu vreau să discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

După victoria din prima etapă a play-off-ului, 3-2 cu Dinamo, Rapid s-a prăbuşit. Meciul acela a creat discuţii, având în vedere că golul 2 al giuleştenilor, marcat de Petrila, a fost precedat de un fault al lui Borza asupra lui Musi, la aceeaşi fază.

În următoarele 6 meciuri, Rapid a înregistrat un singur egal, 0-0, cu FC Argeş, pierzând toate celelalte 5 meciuri, inclusiv returul cu Dinamo. De partea cealaltă, CFR are 4 victorii, un egal şi două înfrângeri în play-off.