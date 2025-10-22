Charalambous a anunţat când pleacă de la FCSB: "Ce este în club, rămâne în club" - Antena Sport

Elias Charalambous a vorbit şi despre subiectul ferbine: plecarea lui de la FCSB! Echipa nu se regăseşte în campionat, iar, după meciul cu Mataloglobus, fanii i-au cerut demisia.

Elias Charalambous spune că nu are de gând să-şi dea demisia. Ba mai mult, tehnicianul este de părere că echipa va avea în curând rezultatele bune de anul trcut. “Pentru mine nu este vorba despre contract, este vorba de relaţia pe care o am cu Meme, cu Gigi (n.r.-Gigi Becali). Când o să simt că nu mai sunt dorit, că nu pot face nimic la club, atunci o să fiţi siguri că o să fiu primul care pleacă. Sentimentul este că această echipa îşi revine. Ce este în club, rămâne în club. Ce vorbesc cu Meme în club, este între noi”, a declarat Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.

Becali îi dă credit pe bancă până la finalul turului de campionat

Gigi Becali le dă credit celor doi şi spune că o analiză a rezultatelor va fi făcută la finalul turului de campionat.

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei.

Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult în plus. Dar asta o voi vedea eu la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor. Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă? Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Eu am obligația asta. Ca atare, am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez. Și pe mine, dar și pe ei”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.