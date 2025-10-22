Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB - Antena Sport

Vlad Chiricheş a ajuns din nou pe lista neagră a lui Gigi Becali, la FCSB, alături de Malcom Edjouma şi Kiki. Patronul vrea să îi scoată din lotul roş-albaştrilor.
O primă variantă pentru patronul campioanei o reprezintă perioada de mercato de iarnă, atunci când va încerca să negocieze întreruperea înţelegerii cu omul cu 78 de selecţii la echipa naţională.
Decizia luată de Vlad Chiricheş
Până la eventuala încheiere a contractului de jucător, fundaşul de 35 de ani cotat la 300.000 de euro a luat o decizie radicală. Stopperul cu 15 meciuri adunate în acest sezon a hotărât să nu accepte o altă poziţie în organigrama clubului, anunţă gsp.ro.
Astfel, în momentul în care va ajunge la un numitor comun cu Gigi Becali, legat de contractul de fotbalist, Vlad Chiricheş va pleca de la echipa alături de care a câştigat patru titluri de campion în Liga 1.
Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT
Gigi Becali a anunţat că îi va scoate din lot pe David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, care ar avea şanse mari să părăsească FCSB în perioada de mercato de iarnă.
“De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt 3. Și probabil vor mai fi încă 2.
Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost. O să aduc 5 fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur. O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia.
El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el? Să-ți spun care e treaba”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
