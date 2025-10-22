Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB - Antena Sport

Vlad Chiricheş a ajuns din nou pe lista neagră a lui Gigi Becali, la FCSB, alături de Malcom Edjouma şi Kiki. Patronul vrea să îi scoată din lotul roş-albaştrilor.

O primă variantă pentru patronul campioanei o reprezintă perioada de mercato de iarnă, atunci când va încerca să negocieze întreruperea înţelegerii cu omul cu 78 de selecţii la echipa naţională.

Decizia luată de Vlad Chiricheş

Până la eventuala încheiere a contractului de jucător, fundaşul de 35 de ani cotat la 300.000 de euro a luat o decizie radicală. Stopperul cu 15 meciuri adunate în acest sezon a hotărât să nu accepte o altă poziţie în organigrama clubului, anunţă gsp.ro.

Astfel, în momentul în care va ajunge la un numitor comun cu Gigi Becali, legat de contractul de fotbalist, Vlad Chiricheş va pleca de la echipa alături de care a câştigat patru titluri de campion în Liga 1.

Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT

Gigi Becali a anunţat că îi va scoate din lot pe David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, care ar avea şanse mari să părăsească FCSB în perioada de mercato de iarnă.