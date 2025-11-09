Charalambous îşi taxează jucătorii după 3-3, cu Hermannstadt: "Nu există scuze" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 9 noiembrie 2025, 22:53

Elias Charalambous, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat. Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3). Elias Charalambous crede că formaţia pe care o pregăteşte a pierdut două puncte, în urma greşelilor făcute de echipă.

“Pentru voi a fost seară reuşită, că meciul a fost spectaculos. Aveam multe argumente pentru care trebuia să câştigăm acest meci. Am avut şi sansa să conducem cu 1-0. Am primit goluri uşoare. Am reuşit să mai încriem, dar a fost ofsaid. Astăzi am plătit pentru că nu am reuşit să marcăm. Am luat un punct, deşi ne-am propus trei”, a spus Charalambous.

El a comentat şi eliminarea lui Bîrligea: “Trebuie să nu mai facem astfel de gesturi, să tratăm astfel de lucuri mult mai serios”.

“Dacă am primit trei goluri, nu există scuze din punctul meu de vedere. Trebuie să ne focusăm, să fim mai serioşi pentru a câştiga meciurile. Nu mai trebuie să facem astfel de greşeli”, a mai spus tehnicianul FCSB.

 

