Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: "Şi românii pot confirma în campionate puternice" - Antena Sport

Ionuţ Radu (28 de ani) a impresionat în tricoul Celtei Vigo în acest sezon. Luna trecută, Ionuţ Radu le-a închis poarta vedetelor de la Real Madrid, în meciul câştigat surprinzător, cu 2-0, de echipa lui pe Santiago Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu a evoluat în toate cele 17 partide disputate de Celta Vigo în LaLiga în acest sezon. Echipa lui ocupă un onorant loc 7 în prima ligă spaniolă, acumulând până acum 23 de puncte.

Marius Niculae, laude la scenă deschisă pentru Ionuţ Radu: “Deschide nişte porţi”

Fostul internaţional român Marius Niculae (44 de ani) l-a lăudat pe Ionuţ Radu pentru prestaţiile sale de la Celta Vigo.

“E foarte bine pentru el, pentru naționala noastră, pentru alți români, pentru că deschide niște porți. Uite că și românii pot confirma în campionate puternice, asta ne lipsea”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

În mai puţin de un an, Ionuţ Radu şi-a triplat cota de piaţă. În acest moment este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. În februarie 2025, atunci când Inter îl ceda gratis la Venezia, Ionuţ Radu era cotat la numai 1.5 milioane de euro.