Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: "Şi românii pot confirma în campionate puternice" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice”
EXCLUSIV

Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: “Şi românii pot confirma în campionate puternice”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 ianuarie 2026, 17:00

Comentarii
Ionuţ Radu, lăudat pentru prestaţiile din LaLiga: Şi românii pot confirma în campionate puternice

Ionuţ Radu în timpul unui meci la Celta Vigo / Profimedia Images

Ionuţ Radu (28 de ani) a impresionat în tricoul Celtei Vigo în acest sezon. Luna trecută, Ionuţ Radu le-a închis poarta vedetelor de la Real Madrid, în meciul câştigat surprinzător, cu 2-0, de echipa lui pe Santiago Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Radu a evoluat în toate cele 17 partide disputate de Celta Vigo în LaLiga în acest sezon. Echipa lui ocupă un onorant loc 7 în prima ligă spaniolă, acumulând până acum 23 de puncte.

Marius Niculae, laude la scenă deschisă pentru Ionuţ Radu: “Deschide nişte porţi”

Fostul internaţional român Marius Niculae (44 de ani) l-a lăudat pe Ionuţ Radu pentru prestaţiile sale de la Celta Vigo.

“E foarte bine pentru el, pentru naționala noastră, pentru alți români, pentru că deschide niște porți. Uite că și românii pot confirma în campionate puternice, asta ne lipsea”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

În mai puţin de un an, Ionuţ Radu şi-a triplat cota de piaţă. În acest moment este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. În februarie 2025, atunci când Inter îl ceda gratis la Venezia, Ionuţ Radu era cotat la numai 1.5 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Cea mai ridicată cotă a lui Ionuţ Radu a fost de 15 milioane de euro, atinsă în vara lui 2019.

 

Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul anZile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Incredibil! Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern!
Fanatik.ro
Incredibil! Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern!
18:53
Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: “Nu am suferit un atac de cord”
18:33
Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase