Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 23:03

Chipciu, afectat puternic de situaţia lui Mircea Lucescu: Nu aveam stare de meci! Mesajul pentru Il Luce

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Alex Chipciu (36 de ani) a recunoscut, după victoria cu Rapid, cu 2-1, a clujenilor, că a fost foarte afectat de ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu (80 de ani). Lucescu l-a readus la naţională pe Chipciu în mandatul lui. Cu Chipciu în teren, România a învins acasă Austria în preliminarii, cu 1-0.

Chipciu a spus că nu avea stare să joace, având în vedere veştile care veneau despre Mircea Lucescu, dar s-a motivat, iar U Cluj a obţinut o victorie importantă.

Alex Chipciu: “Multă sănătate domnului Lucescu, sper să se facă bine”

“Simţeam că aveam controlul în meci, dar ei au marcat.

Per total cred că am meritat victoria. Au avut şi ei ocazii. Fanii Rapidului au fost de apreciat că ne-au aplaudat după meci.

Lucrăm foarte bine la antrenament, suntem o echipă care putem să construim, să ajungem şi mai repede la poartă.

Am avut emoţii, cu veştile cu nea Mircea, am fost bulversat, nu prea aveam stare de meci.

Aveam o relaţie foarte bună cu dânsul cât am fost la echpa naţională. Am şi vorbit înainte de meciul cu Turcia. Chiar m-am apropiat sufleteşte de dumnealui şi starea mea a fost afectată (n.r: de veştile primite).

Transmitem familiei să fie puternică şi nea Mircea să fie puternic.

(n.r: despre faptul că U Cluj e în funte) Ai o presiune, nu te gândeşti neapărat la titlu, dar să fii acolo, te gândeşti că poţi să faci nişte lucruri. Mă gândesc la Europa, ar fi excelent să fim iar în Europa.

Multă sănătate domnului Lucescu încă o dată, sper să se facă bine”, a spus Alex Chipciu, pentru digisport.ro, după Rapid – U Cluj 1-2.

