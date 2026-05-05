“Nu mai sunt șanse”. Cristi Săpunaru s-a pronunțat după ce Rapid a ajuns la 5 eșecuri în play-off

Cristi Săpunaru a analizat din studio înfrângerea Rapidului contra lui CFR Cluj cu 2-1. Fostul fundaș este de părere că formația din Giulești nu prea mai are șanse să ajungă pe poziția a treia, cea care după configurația actuală a clasamentului, trimite direct în preliminariile Conference League, fără a mai fi nevoie de baraj.
Rapid a suferit a cincea înfrângere din play-off după ce a fost învinsă de CFR-ul lui Daniel Pancu, scor 1-2. Golurile marcate de Zahovic și Cordea au făcut diferența la capătul unei partide în care pentru gazde a redus din diferență Olimpiu Moruțan.
Săpunaru nu o mai vede pe Rapid pe podium la finalul sezonului
Deși Rapid a intrat în play-off de pe poziția a doua, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, lucrurile s-au schimbat în a doua parte a sezonului, unde giuleștenii au adunat doar patru puncte din 21 posibile. Cu trei etape înainte de final, Cristi Săpunaru, una dintre emblemele din Giulești, a ajuns la concluzia că formația lui Gâlcă nu mai are șanse să termine pe locul 3, dar ar putea totuși să prindă barajul.
În ceea ce privește meciul propriu-zis contra CFR-ului, fostul fundaș crede că Rapid a făcut două reprize opuse.
“Consider că Rapid putea să egaleze. Chiar putea să și câștige. Au încercat… Rămân la părerea că o să conteze foarte mult meciurile astea pierdute. Șanse reale pentru baraj mai au, da, pentru locul trei nu cred că mai sunt șanse.
Pentru Rapid urmează trei meciuri foarte grele. În prima repriză nu a funcționat nimic. A avut o singură centrare, prin Onea, dar Christensen nu este un marcator, este un număr 8. Moruțan a încercat să lumineze jocul. Mi-a plăcut Rapidul în a doua repriză“, a spus fostul căpitan din Giuleşti, potrivit digisport.ro.
Rapidul e pe poziția a cincea în play-off și se află la două puncte de Dinamo, care se află în acest moment pe locul 4. În cazul în care “U” Cluj nu va ieși din Top 3 la finalul sezonului, atunci locul 3 va merge direct în cupele europene, iar poziția a 4-a va fi cea care trimite la baraj.
