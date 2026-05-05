“Nu mai sunt șanse”. Cristi Săpunaru s-a pronunțat după ce Rapid a ajuns la 5 eșecuri în play-off

Cristi Săpunaru a analizat din studio înfrângerea Rapidului contra lui CFR Cluj cu 2-1. Fostul fundaș este de părere că formația din Giulești nu prea mai are șanse să ajungă pe poziția a treia, cea care după configurația actuală a clasamentului, trimite direct în preliminariile Conference League, fără a mai fi nevoie de baraj.

Rapid a suferit a cincea înfrângere din play-off după ce a fost învinsă de CFR-ul lui Daniel Pancu, scor 1-2. Golurile marcate de Zahovic și Cordea au făcut diferența la capătul unei partide în care pentru gazde a redus din diferență Olimpiu Moruțan.

Săpunaru nu o mai vede pe Rapid pe podium la finalul sezonului

Deși Rapid a intrat în play-off de pe poziția a doua, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, lucrurile s-au schimbat în a doua parte a sezonului, unde giuleștenii au adunat doar patru puncte din 21 posibile. Cu trei etape înainte de final, Cristi Săpunaru, una dintre emblemele din Giulești, a ajuns la concluzia că formația lui Gâlcă nu mai are șanse să termine pe locul 3, dar ar putea totuși să prindă barajul.

În ceea ce privește meciul propriu-zis contra CFR-ului, fostul fundaș crede că Rapid a făcut două reprize opuse.

“Consider că Rapid putea să egaleze. Chiar putea să și câștige. Au încercat… Rămân la părerea că o să conteze foarte mult meciurile astea pierdute. Șanse reale pentru baraj mai au, da, pentru locul trei nu cred că mai sunt șanse.