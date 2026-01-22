Cine va arbitra derby-ul FCSB - CFR Cluj. „Centralul” a fost lăudat de Gigi Becali: „E om bun” - Antena Sport

Închide meniul
Cine va arbitra derby-ul FCSB - CFR Cluj. „Centralul" a fost lăudat de Gigi Becali: „E om bun"

Cine va arbitra derby-ul FCSB – CFR Cluj. „Centralul" a fost lăudat de Gigi Becali: „E om bun"

Cine va arbitra derby-ul FCSB – CFR Cluj. „Centralul” a fost lăudat de Gigi Becali: „E om bun”

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 18:58

Cine va arbitra derby-ul FCSB – CFR Cluj. Centralul” a fost lăudat de Gigi Becali: E om bun”

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, din etapa a 23-a din Liga 1. Partida „de foc” în vederea calificării în play-off se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională. 

Ambele formații au nevoie de victorie pentru a se apropia de play-off. Înaintea meciului, FCSB are un avans de două puncte față de CFR Cluj. 

Marian Barbu va arbitra derby-ul FCSB – CFR Cluj 

Marian Barbu va fi arbitrul partidei de duminică, de pe Arena Națională, notează gsp.ro. „Centralul” din Făgăraș este considerat de UEFA ca fiind al doilea cel mai valoros arbitru român, din Istvan Kovacs. 

Marian Barbu s-a aflat la centru și la Supercupa României din 2025. La momentul respectiv, FCSB a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1, după golurile marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic. 

Gigi Becali l-a lăudat în trecut pe Marian Barbu, după un derby câștigat de FCSB cu Dinamo, în Liga 1: „Marian Barbu e mare arbitru! Ține minte ce-ți zic… Încep și eu ca nea Mitică. Și pe fața lui se vede că e om bun, om blând, liniștit! Barbu și Bîrsan o să fie viitorii arbitri de renume ai României. O să vedeți! Ascultați ce vă spun eu!”, spunea patronul campioanei. 

În acest sezon, Marian Barbu a bifat și prima delegare la un meci de Champions League. „Centralul” român a fost prezent la duelul dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, încheiat cu scorul de 2-2. 

