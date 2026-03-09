Chiar dacă FCSB nu a prins play-off-ul, Gigi Becali a râs de Rotaru şi Şucu: "În viaţa vieţilor lor" - Antena Sport

Chiar dacă FCSB a ratat play-off-ul, Gigi Becali (67 de ani), nu a lăsat deoparte “aroganţele” la adresa rivalilor. Comentând lovitura pe care a reuşit-o, aducerea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca FCSB-ului, Becali a susţinut că Mihai Rotaru şi Dan Şucu nu se pot compara cu el.

Gigi Becali a pierdut deja 1.5 milioane de euro prin ratarea play-off-ului, bani provenind din drepturile TV şi din bilete pentru meciurile din play-off, dar gaura financiară ar putea fi şi mai mare dacă FCSB nu se califică în cupele europene.

Gigi Becali a râs de Mihai Rotaru şi Dan Şucu: “Nu se compară ei cu Becali”

Singura şansă de a prinde Conference League este prin barajul din play-out. Pentru acest lucru, FCSB trebuie să obţină o clasare pe unul dintre primele două locuri în play-out, să câştige semifinala barajului cu cealaltă echipă clasată pe unul dintre primele două locuri în play-out, apoi să o învingă în finala barajului pe echipa clasată pe locul 3 sau 4 în campionat, în funcţie de câştigătoarea Cupei României.

Dacă va rata Conference League, gaura financiară pentru Gigi Becali va fi de milioane de euro. Sezonul trecut FCSB a ajuns până în optimi în Europa League, în acest sezon campioana a jucat în grupa principală din Europa League, de unde a fost eliminată.

“(n.r: Este o lovitură, chiar dacă se întoarce Mirel doar pentru două luni. Toată lumea vorbeşte despre asta) FCSB-ul e FCSB-ul şi Becali e Becali. Vreţi să mă comparaţi pe mine cu ceilalţi? Eu sunt Becali, pe urmă ceilalţi. Şucu, Rotaru, ceilalţi, care nu prea se compară ei cu Becali, că n-au cum, în viaţa vieţilor lor”, a spus Gigi Becali, râzând, la Palat.