Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chiar dacă FCSB nu a prins play-off-ul, Gigi Becali a râs de Rotaru şi Şucu: "În viaţa vieţilor lor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Chiar dacă FCSB nu a prins play-off-ul, Gigi Becali a râs de Rotaru şi Şucu: “În viaţa vieţilor lor”

Chiar dacă FCSB nu a prins play-off-ul, Gigi Becali a râs de Rotaru şi Şucu: “În viaţa vieţilor lor”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 16:42

Comentarii
Chiar dacă FCSB nu a prins play-off-ul, Gigi Becali a râs de Rotaru şi Şucu: În viaţa vieţilor lor

Gigi Becali / AntenaSport

Chiar dacă FCSB a ratat play-off-ul, Gigi Becali (67 de ani), nu a lăsat deoparte “aroganţele” la adresa rivalilor. Comentând lovitura pe care a reuşit-o, aducerea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca FCSB-ului, Becali a susţinut că Mihai Rotaru şi Dan Şucu nu se pot compara cu el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a pierdut deja 1.5 milioane de euro prin ratarea play-off-ului, bani provenind din drepturile TV şi din bilete pentru meciurile din play-off, dar gaura financiară ar putea fi şi mai mare dacă FCSB nu se califică în cupele europene.

Gigi Becali a râs de Mihai Rotaru şi Dan Şucu: “Nu se compară ei cu Becali”

Singura şansă de a prinde Conference League este prin barajul din play-out. Pentru acest lucru, FCSB trebuie să obţină o clasare pe unul dintre primele două locuri în play-out, să câştige semifinala barajului cu cealaltă echipă clasată pe unul dintre primele două locuri în play-out, apoi să o învingă în finala barajului pe echipa clasată pe locul 3 sau 4 în campionat, în funcţie de câştigătoarea Cupei României.

Dacă va rata Conference League, gaura financiară pentru Gigi Becali va fi de milioane de euro. Sezonul trecut FCSB a ajuns până în optimi în Europa League, în acest sezon campioana a jucat în grupa principală din Europa League, de unde a fost eliminată.

“(n.r: Este o lovitură, chiar dacă se întoarce Mirel doar pentru două luni. Toată lumea vorbeşte despre asta) FCSB-ul e FCSB-ul şi Becali e Becali. Vreţi să mă comparaţi pe mine cu ceilalţi? Eu sunt Becali, pe urmă ceilalţi. Şucu, Rotaru, ceilalţi, care nu prea se compară ei cu Becali, că n-au cum, în viaţa vieţilor lor”, a spus Gigi Becali, râzând, la Palat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Observator
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc este o sumă uriașă
Fanatik.ro
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc este o sumă uriașă
16:37
Gigi Becali și-a ales adversara din play-off pentru barajul de Conference League. Pe cine vrea să evite
16:24
Noutățile lunii martie 2026 în AntenaPLAY
15:54
“Cristi Chivu are dreptate!” Preşedintele lui Inter, susţinere totală pentru antrenorul român: “Fără substanţă”
15:38
Kyros Vassaras, şedinţă cu antrenorii şi căpitanii din Liga 1
15:20
Mirel Rădoi i-a zis direct lui Gigi Becali de ce a ajuns FCSB în play-out
15:03
Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 5 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”