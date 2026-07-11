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Cine va fi căpitan la FCSB? Anunţul lui Marius Baciu: “Eu obișnuiesc să fac lucrul ăsta”

Radu Constantin Publicat: 11 iulie 2026, 17:37

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Cine va fi căpitan la FCSB? Anunţul lui Marius Baciu: Eu obișnuiesc să fac lucrul ăsta

Octavian Popescu, Lucian Filip și Marius Baciu, în timpul unui amical / Sport Pictures

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Darius Olaru a plecat de la FCSB, iar la echipă este nevoie de un nou căpitan. Marius Baciu spune că echipa va avea mai mulţi căpitani. Şi a şi dat câteva nume. Pe lista favoriţilor pentru a purta banderola de căpitan se numără: Florin Tănase, Risto Radunovic sau Juri Cisotti.

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Marius Baciu spune că ar putea fi căpitan şi unul dintre jucătorii tineri.

„Căpitani vor fi doi-trei jucători. Ne gândim. Am discutat cu MM și cu toți. Vrem să le dăm responsabilitatea jucătorilor și cred că va fi și un vot, să vedem părerea vestiarului. Noi avem părerea noastră și vrem trei jucători care să reprezinte vestiarul.

Favoriți sunt jucătorii care au state vechi la echipă: Tănase, Risto Radunovic, care are și el peste 6 ani aici, Cisotti, Mihai Popescu. Oricare poate să fie.

Poate îi dăm șansa unui jucător tânăr, pentru că eu obișnuiesc să fac lucrul ăsta. Să motivăm un jucător care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie. Poate chiar căpitanii vor propune lucrul ăsta, să dăm încredere unui jucător”, a declarat Marius Baciu, conform sport.ro.

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