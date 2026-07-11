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Daniel Bîrligea a spus totul despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Lumea îţi e alături doar când îţi merge bine”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iulie 2026, 17:14

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Daniel Bîrligea a spus totul despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: Lumea îţi e alături doar când îţi merge bine

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci al FCSB-ului / Sport Pictures

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Daniel Bîrligea (26 de ani) a vorbit deschis despre sezonul trecut, pe care l-a descris ca fiind “de excepţie, dar în sens negativ”. FCSB a reuşit să salveze sezonul prin calificarea în preliminariile Conference League, după ce ratase în premieră play-off-ul.

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7 goluri şi un assist a reuşit Bîrligea în cele 24 de meciuri jucate în campionat, pe finalul sezonului fiind afectat şi de o accidentare. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României. Bîrligea a avut cifre foarte bune în Europa League. A marcat 5 goluri şi a dat două assist-uri în 10 meciuri în competiţia europeană.

Daniel Bîrligea a vorbit deschis despre sezonul trecut: “La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic”

Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă. Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic.

Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători… Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.

Poate că nu tot anul a fost atât de rău, dar au existat perioade prin care e greu să treci, atât ca jucător, cât şi în viaţa personală, inclusiv în relaţia cu familia şi prietenii. Pentru că, uneori, nici prietenii nu-ţi mai sunt aproape.

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“Lumea îţi este alături când îţi merge bine. Când îţi e greu te uiţi în jur şi nu mai vezi aceleaşi persoane”

Ca fotbalist, nu trebuie să te mulţumeşti niciodată cu ceea ce ai avut, pentru că poţi pierde foarte repede totul. Trebuie să munceşti mereu pentru ceea ce îţi doreşti să ai în viitor. Munca de astăzi îţi aduce rezultatele de mâine.

Din ce am învăţat eu ca om în sezonul trecut, pot spune că eşti puternic, dar eşti şi mai puternic atunci când crezi în tine şi nu aştepţi ca alţii să creadă în tine. Asta e doar o parte. Lumea îţi este alături când îţi merge bine, dar când îţi este mai greu te uiţi în jur şi nu prea… nu mai vezi aceleaşi persoane”, a declarat Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea este cotat de către transfermarkt.com la 4.5 milioane de euro. Mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. Atunci când l-a adus de la CFR Cluj, Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere de 15 milioane de euro atacantului.

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