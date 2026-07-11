Daniel Bîrligea a spus totul despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Lumea îţi e alături doar când îţi merge bine”

Daniel Bîrligea (26 de ani) a vorbit deschis despre sezonul trecut, pe care l-a descris ca fiind “de excepţie, dar în sens negativ”. FCSB a reuşit să salveze sezonul prin calificarea în preliminariile Conference League, după ce ratase în premieră play-off-ul.

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7 goluri şi un assist a reuşit Bîrligea în cele 24 de meciuri jucate în campionat, pe finalul sezonului fiind afectat şi de o accidentare. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României. Bîrligea a avut cifre foarte bune în Europa League. A marcat 5 goluri şi a dat două assist-uri în 10 meciuri în competiţia europeană.

Daniel Bîrligea a vorbit deschis despre sezonul trecut: “La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic”

„Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă. Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic.

Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători… Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.

Poate că nu tot anul a fost atât de rău, dar au existat perioade prin care e greu să treci, atât ca jucător, cât şi în viaţa personală, inclusiv în relaţia cu familia şi prietenii. Pentru că, uneori, nici prietenii nu-ţi mai sunt aproape.