E oficial! Jurgen Klopp și-a dat acordul să revină pe bancă și să preia naționala Germaniei! Mai e un singur obstacol

Jurgen Klopp a ajuns la un acord de principiu să preia naționala Germaniei, după plecarea lui Julian Nagelsmann. Klopp revine pe bancă după 2 ani și va semna un contract valabil până în 2030, după următorul Campionat Mondial.
Ultimul obstacol în cale este despărțirea de grupul Red Bull, pentru care Klopp ocupă funcția de Global Head of Soccer încă din ianuarie 2025.
Federația confirmă acordul cu Klopp
Intenția Federației din Germania (DFB) a fost clară încă din momentul în care Nagelsmann și-a dat demisia, după eliminarea de la Campionatul Mondial în fața Paraguay-ului. Klopp a confirmat la rândul său discuțiile. Însă acum a fost anunțat și acordul de principiu. Klopp a negociat și cu fostul său șef de la Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, cel care l-a adus la BVB după ce o pregătise pe Mainz.
„Președintele DFB, Bernd Neuendorf, și vicepreședintele DFB, Hans-Joachim Watzke, au avut ieri, la New York, primele discuții aprofundate cu Jürgen Klopp privind posibila sa numire în funcția de selecționer al Germaniei. În cadrul acestui schimb constructiv de idei, s-a ajuns la un acord asupra principalelor puncte ale unui posibil contract.
Discuțiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părți sunt încrezătoare că negocierile, care depind de un acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull, pot fi duse la bun sfârșit. Orice posibil contract trebuie finalizat în cadrul unei ședințe comune a consiliului de supraveghere și a adunării acționarilor DFB GmbH & Co. KG” a declarat purtătorul de cuvânt al Federației Germane de Fotbal.
Când debutează Klopp?
Alături de Jurgen Klopp, la naționala Germaniei va veni și Pep Lijnders, cel care i-a fost asistent la Liverpool și care în ultimul an a fost alături de Pep Guardiola la Manchester City. Lijnders și-a dat deja acordul să facă parte din staff-ul lui Klopp, scrie The Athletic.
Cel mai probabil, după ce Klopp se va despărți oficial de Red Bull și va prelua naționala, debutul va avea loc la Amsterdam pe 24 septembrie în UEFA Nations League, contra Olandei.
- „Când te invită președintele…” Dezvăluirea făcută de Harry Kane! Cum a ajuns față-n față cu Donald Trump
- Tragedie în fotbal! A murit la doar 25 de ani, după ce a jucat la Cupa Mondială: “Nu vei fi uitat niciodată”
- Argentina, favorizată de arbitri? Cum a răspuns Lionel Scaloni în fața conspirațiilor: “E foarte dificil”
- Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM
- Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane