Ciprian Deac a numit principalele candidate la titlu, după Hermannstadt - CFR Cluj 0-0. Mesaj despre rivalii de la U Cluj - Antena Sport

Ciprian Deac a numit principalele candidate la titlu, după Hermannstadt – CFR Cluj 0-0. Jucătorul lui Dan Petrescu nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei.

Duelul dintre Hermannstadt și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Meciul de la Sibiu a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

La finalul partidei, Ciprian Deac a transmis faptul că echipa sa a dominat jocul și s-a arătat nemulțumit de faptul că CFR Cluj a pierdut 2 puncte la Sibiu. Totodată, a vorbit și despre lupta la titlu și a spus că, în opinia sa, echipa antrenată de Dan Petrescu se va lupta, pentru trofeu, cu: U Cluj, Universitatea Craiova, FCSB, Rapid și Oțelul.

„Eu cred că am controlat meciul din primul minut, ne-am creat câteva ocazii. Din păcate, plecăm doar cu un punct de la Sibiu.

Din moment ce tabela arată 0-0, înseamnă că nu am marcat. Am adus foarte bine mingea în poziții de a marca, dar din păcate nu am putut marca. Păcat că am pierdut șansa de a urca pe locul 2.