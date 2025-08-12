Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: "El are onoare? M-a minţit cu neruşinare" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat din nou dur pe arbitrul George Găman. Găman a fost la centru la meciul FCSB – Farul 1-2.

El l-a eliminat pe Ştefan Târnovanu. După partidă, Mihai Stoica îl acuza pe Găman că i-a spus ceva direct lui, iar altceva a scris în raportul de joc.

Mihai Stoica nu îl iartă pe George Găman: “El are onoare?”

“Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.

Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.

Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigada lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva. Nu, nu mă duc la Comisii, sunt în Kosovo.