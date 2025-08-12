Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: "El are onoare? M-a minţit cu neruşinare" - Antena Sport

Închide meniul
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat din nou dur pe arbitrul George Găman. Găman a fost la centru la meciul FCSB – Farul 1-2.

El l-a eliminat pe Ştefan Târnovanu. După partidă, Mihai Stoica îl acuza pe Găman că i-a spus ceva direct lui, iar altceva a scris în raportul de joc.

Mihai Stoica nu îl iartă pe George Găman: “El are onoare?”

Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.

Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.

Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigada lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva. Nu, nu mă duc la Comisii, sunt în Kosovo.

Crezi că lui Găman îi pasă de cine face scandal? Te-ai întâlnit vreodată cu el, să vezi cum se uită la tine? Am date concrete. Greşeli peste greşeli, toate în defavoarea noastră”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ce face Găman este mizerabil, adică faptul că minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva“, declara anterior Mihai Stoica pentru sursa citată.

Atât Mihai Stoica, cât şi preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, au criticat dur arbitrajele din Liga 1 din ultima vreme. Angelescu a acuzat că Rapid a avut 3-4 penalty-uri neacordate în primele 5 etape ale noului sezon din Liga 1.

La Adunarea Generală a LPF nu s-a discutat şi despre arbitrajele din ultima vreme. Şi alte echipe s-au revoltat contra arbitrajelor din ultima perioadă. Antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a susţinut că echipa lui a fost privată de un gol valabil, la faza din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova, pierdut de sibieni cu 1-0. Aurelian Chiţu, atacantul care a trimis mingea pe poartă, a susţinut că a fost gol valabil, în timp ce portarul Craiovei, Silviu Lung jr, a declarat că nu a fost gol.

Leo Grozavu, antrenorul Botoşaniului, s-a revoltat şi el contra arbitrajului de la meciul cu Rapid. Giuleştenii au acuzat însă atunci că au avut două lovituri de la 11 metri neacordate.

