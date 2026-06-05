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150 de milioane de euro pentru cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid! Anunțul uriaș al lui Perez

Andrei Nicolae Publicat: 5 iunie 2026, 8:22

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150 de milioane de euro pentru cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid! Anunțul uriaș al lui Perez

Florentino Perez, în timpul unui eveniment din campania sa / Profimedia

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Florentino Perez le-a făcut o promisiune uriașă fanilor lui Real Madrid în apropierea zilei în care vor avea noi alegeri în cadrul clubului.

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Legendarul președinte de pe Bernabeu a declarat că săptămâna viitoare, după ce are loc votul în care se luptă cu Enrique Riquelme, va face cea mai mare ofertă de transfer din istoria clubului.

Florentino Perez, gata să pună pe masă o ofertă de 150 de milioane de euro

Perioada de campanie pentru postul de președinte de la Real Madrid este în toi, iar Florentino Perez și Enrique Riquelme încearcă din răsputeri să își convingă votanții să fie aleși. Dacă mai tânărul om de afaceri a promis că îl va aduce pe Erling Haaland în tricoul “blanco”, aspect dezmințit de Manchester City, cel ce a fost mult timp conducător al clubului de pe Bernabeu a venit cu un alt anunț.

În cadrul emisiunii “Horizonte”, Perez a declarat că marți, după alegerile pentru postul de președinte care vor fi duminică, va face cea mai mare ofertă de transfer din istoria clubului. Acesta nu a spus despre cine e vorba, însă a oferit destule indicii care vor face jurnaliștii spanioli să își dea cu presupusul în următoarea perioadă.

Am niște vești de împărtășit. Marți voi face o ofertă semnificativă unui club de Champions League pentru un jucător de top. Va fi cea mai ofertă de transfer din istoria lui Real Madrid.

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În jur de 150 de milioane de euro. Un indiciu? Olise e un jucător minunat, dar nu e Olise. Nu e nici Doku. Nu e Haaland. Nu e din Premier League. Este un mijlocaș sau un jucător de atac.

Oferta va fi pentru un jucător de calibrul lui Cristiano Ronaldo sau Kaka. Este un «galactic». E un transfer menit să genereze entuziasm, pentru că despre asta e vorba, să generezi entuziasm“, a spus Florentino Perez, citat de marca.com.

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